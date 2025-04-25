Cloud Computing für Medien

Eine verteilte Cloudplattform für bessere Performance und schnellere Markteinführung

Niedrigere Egress-Kosten, transparente Budgets, reduzierte Latenz und mehr Zuverlässigkeit und Interaktion mit Zuschauern, auch wenn Ihre Innovationen und Tests näher am Onlinestandort Ihrer Nutzer stattfinden.

Mit unseren Cloud-Computing-Services und unserer Marktführerschaft beim Streaming können Sie Ihren Zuschauern ein schnelles, interaktives Erlebnis in Echtzeit bieten.