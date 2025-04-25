Wir zeigen Ihnen, wie Akamai eine kostengünstige Edge-to-Cloud-Plattform für die Komponenten des Medien-Workflows bereitstellen kann, die für ein optimales Nutzererlebnis und eine optimale Interaktivität erforderlich sind.
Cloud Computing für Medien
Optimieren Sie Betrieb, Sicherheit und Kosten Ihres Medien-Workflows und schaffen Sie zugleich ein ansprechenderes Streaming-Erlebnis
Eine verteilte Cloudplattform für bessere Performance und schnellere Markteinführung
Niedrigere Egress-Kosten, transparente Budgets, reduzierte Latenz und mehr Zuverlässigkeit und Interaktion mit Zuschauern, auch wenn Ihre Innovationen und Tests näher am Onlinestandort Ihrer Nutzer stattfinden.
Mit unseren Cloud-Computing-Services und unserer Marktführerschaft beim Streaming können Sie Ihren Zuschauern ein schnelles, interaktives Erlebnis in Echtzeit bieten.