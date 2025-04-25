X
Cloud Computing für Medien

Optimieren Sie Betrieb, Sicherheit und Kosten Ihres Medien-Workflows und schaffen Sie zugleich ein ansprechenderes Streaming-Erlebnis

Bild einer lächelnden Frau, die Kopfhörer trägt und auf einer belebten Straße mit ihrem Telefon interagiert.

Eine verteilte Cloudplattform für bessere Performance und schnellere Markteinführung

Niedrigere Egress-Kosten, transparente Budgets, reduzierte Latenz und mehr Zuverlässigkeit und Interaktion mit Zuschauern, auch wenn Ihre Innovationen und Tests näher am Onlinestandort Ihrer Nutzer stattfinden.

Mit unseren Cloud-Computing-Services und unserer Marktführerschaft beim Streaming können Sie Ihren Zuschauern ein schnelles, interaktives Erlebnis in Echtzeit bieten.

Bessere EPGs und personalisierte Werbung

Führen Sie Nutzeranalysen näher am Zuschauer aus, um EPGs und Werbeeinflechtungen stärker zu personalisieren

Einfach implementierbare Lösungen für mehr Transparenz

Schnellere und einfachere Erfassung und Analyse von Protokollen. Nutzung von CMCD für präzisere Client-Metriken.

Kostengünstige Transcodierung und Packaging

Transparente, günstige Preise für besser prognostizierbare Budgetierung und Zuweisung

Forrester-Studie: Opportunity Snapshot zu Übertragungs-, Speicher- und Rechenkosten in der Cloud

Erfahren Sie, wie Akamai den Anforderungen von Medienunternehmen gerecht wird, Übertragungs- und Rechenkosten in seinem verteilten Cloudnetzwerk zu senken.

Neue Studie

Trends bei der Cloudeinführung laut führenden Medien- und Entertainmentunternehmen

Wenn M&E-Führungskräfte ihre Cloudnutzung skalieren, kommt es zu steigenden Datenmengen und Kosten. Das ergab eine von Akamai in Auftrag gegebene Studie von Forrester Consulting.

The Great Cloud Reset: Branchenfokus Medien und Unterhaltung
Kundenreferenz

Hochleistungsfähige WebRTC-Erlebnisse

„Akamai ermöglicht uns eine schnelle Skalierung und die Nutzung verteilter Rechenleistung, um unseren Nutzern näher zu sein.“

Jerod Venema, CEO, LiveSwitch

Kundenreferenz

Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen näher bei Ihren Nutzern

„Akamai ermöglicht uns, Innovationen näher am Zuschauer zu testen, wovon unsere Kunden profitieren.“

Simon Westbroek, SVP, Unified Streaming

