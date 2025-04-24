X
LiveSwitch 快速拓展了交互式视频服务

通过部署 Akamai 云计算服务，这家交互式视频提供商得以扩展其云基础架构，从而满足客户需求并将延迟缩短到 150 毫秒以内

我们需要能够高度动态地横向和纵向扩展，而 Akamai 能帮我们做到这一点。

LiveSwitch 首席执行官 Jerod Venema

LiveSwitch 支持客户将实时视频嵌入到他们的数字频道中，并在远程医疗、电子竞技、虚拟课堂和直播带货等各种环境中与观众互动。 

作为 LiveSwitch 的首席执行官，Jerod Venema 负责提供先进的视频体验。这包括尽可能地缩短延迟，以确保多个参与者可以在无中断或缓冲的情况下分享高质量的交互式视频。此外，该技术必须快速横向和纵向扩展以满足客户和观众的需求。 

为了应对这一挑战，LiveSwitch 与 Akamai 合作并部署了其云计算服务。除了提供动态扩展外，Akamai 还支持 LiveSwitch 在更接近最终用户的边缘计算环境中运行其应用程序，并帮助将延迟保持在 150 毫秒以内。

LiveSwitch 简介
LiveSwitch 的使命是“通过技术建立人与人之间的联系”。该公司在提供安全、高质量和大规模交互式视频的 SDK 和平台的技术加持下，助力其客户保障数字连接。其核心产品包括 Video Stream 和 Audio Stream，前者支持客户将实时交互式视频嵌入到他们的 Web、移动和本机应用程序中，后者通过相同的数字渠道提供清晰的语音聊天功能。公司成立于 2008 年，其超低延迟解决方案用于各种在线环境，包括远程医疗、电子竞技、虚拟课堂和直播带货。www.liveswitch.io

 

Akamai 简介
Akamai 支持并保护网络生活。全球各大优秀公司纷纷选择 Akamai 来打造并提供安全的数字化体验，为数十亿人的日常生活、工作和娱乐提供助力。我们横跨云端和边缘的计算平台在全球广泛分布，不仅能让客户轻松开发和运行应用程序，还能让体验更贴近用户，帮助用户远离威胁。如需详细了解 Akamai 的安全、计算及交付解决方案，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

