LiveSwitch 简介

LiveSwitch 的使命是“通过技术建立人与人之间的联系”。该公司在提供安全、高质量和大规模交互式视频的 SDK 和平台的技术加持下，助力其客户保障数字连接。其核心产品包括 Video Stream 和 Audio Stream，前者支持客户将实时交互式视频嵌入到他们的 Web、移动和本机应用程序中，后者通过相同的数字渠道提供清晰的语音聊天功能。公司成立于 2008 年，其超低延迟解决方案用于各种在线环境，包括远程医疗、电子竞技、虚拟课堂和直播带货。www.liveswitch.io

Akamai 简介

Akamai 支持并保护网络生活。全球各大优秀公司纷纷选择 Akamai 来打造并提供安全的数字化体验，为数十亿人的日常生活、工作和娱乐提供助力。我们横跨云端和边缘的计算平台在全球广泛分布，不仅能让客户轻松开发和运行应用程序，还能让体验更贴近用户，帮助用户远离威胁。如需详细了解 Akamai 的安全、计算及交付解决方案，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。