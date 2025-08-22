Deixe-nos mostrar como a Akamai pode fornecer uma plataforma econômica de ponta a nuvem para os componentes de fluxo de trabalho de mídia necessários para experiências de usuário e interatividade ideais.
Computação em nuvem para mídia
Otimize as operações, a segurança e o custo do seu fluxo de trabalho de mídia enquanto cria experiências de streaming mais envolventes
Uma plataforma de nuvem distribuída para maior desempenho e velocidade de lançamento no mercado
Reduza os custos de saída, ganhe transparência no orçamento, reduza a latência e aumente a confiabilidade e o envolvimento do espectador, mesmo enquanto inova e testa mais perto de onde seus usuários se conectam online.
Nossos serviços de computação em nuvem e nossa liderança em streaming permitem que você forneça uma experiência rápida, interativa e em tempo real para seus espectadores.