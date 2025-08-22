X
Logotipo da Akamai
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem
Experimente a Akamai
Você está sob ataque?
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem

Computação em nuvem para mídia

Otimize as operações, a segurança e o custo do seu fluxo de trabalho de mídia enquanto cria experiências de streaming mais envolventes

Imagem de uma mulher sorridente usando fones de ouvido e interagindo com seu telefone em uma rua movimentada da cidade.

Uma plataforma de nuvem distribuída para maior desempenho e velocidade de lançamento no mercado

Reduza os custos de saída, ganhe transparência no orçamento, reduza a latência e aumente a confiabilidade e o envolvimento do espectador, mesmo enquanto inova e testa mais perto de onde seus usuários se conectam online.

Nossos serviços de computação em nuvem e nossa liderança em streaming permitem que você forneça uma experiência rápida, interativa e em tempo real para seus espectadores.

Leia o resumo da solução
Veja a publicação do blog

Melhor personalização do EPG e do anúncio

Aproxime a análise do usuário do visualizador para EPGs mais endereçáveis e junção de anúncios

Soluções de observabilidade fáceis de implantar

Obtenha ingestão e análise de logs mais rápidas e simples. Use o CMCD para obter métricas mais precisas do cliente.

Transcodificação e empacotamento acessíveis

Obtenha preços transparentes e acessíveis para orçamentos e alocação mais previsíveis

Estudo da Forrester: resumo de oportunidades em custos de entrada, armazenamento e computação na nuvem

Saiba como a Akamai está atendendo às necessidades das empresas de mídia para reduzir os custos de saída e computação em sua rede de nuvem distribuída.

Assista ao vídeo (1:18)
Novo estudo

As principais tendências de adoção da nuvem segundo os líderes do setor de mídia e entretenimento

À medida que os líderes do setor de M&E dimensionam o uso da nuvem, eles se deparam com volumes de dados e custos crescentes, segundo um estudo da Forrester Consulting encomendado pela Akamai.

Baixar o estudo
The Great Cloud Reset: Destaque do setor de mídia e entretenimento
História do cliente

Experiências de alto desempenho na WebRTC

"A Akamai nos permite escalar rapidamente (e) usar computação distribuída para nos aproximarmos de nossos usuários."

Jerod Venema, CEO da LiveSwitch

Assista ao vídeo
Ver a história do cliente
História do cliente

Construindo e entregando aplicativos mais perto de seus usuários

"A Akamai permite testar inovações mais perto do visualizador e nossos clientes se beneficiam."

Simon Westbroek, vice-presidente sênior, transmissão unificada

Assista ao vídeo
Ver a história do cliente

Conheça os serviços de computação em nuvem

Saiba mais

Inicie a conversa

Deixe-nos mostrar como a Akamai pode fornecer uma plataforma econômica de ponta a nuvem para os componentes de fluxo de trabalho de mídia necessários para experiências de usuário e interatividade ideais.

Agradecemos sua solicitação! Um especialista da Akamai entrará em contato em breve.