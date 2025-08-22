X
Computação em nuvem para empresas de SaaS

Desenvolva e implante aplicações e APIs mais próximas dos clientes e dispositivos

Imagem de cinco pessoas em uma reunião comercial debatendo a apresentação de dados em gráfico na tela.

Faça parceria com uma empresa que entenda do assunto

A plataforma de nuvem e edge amplamente distribuída da Akamai oferece excelentes experiências aos clientes, criadas a partir de ferramentas de código aberto fáceis de usar que podem acelerar seu tempo de lançamento no mercado. E nossos preços simples e transparentes significam o fim de despesas inesperadas.

Mais fácil significa mais rápido

Esteja pronto para trabalhar em vários locais rapidamente com ferramentas de código aberto e um serviço premiado ao cliente.

Mais opções de implantação

Desenvolva, implante e proteja suas aplicações onde quiser.

Preços simples e transparentes

Nosso modelo de preços simples e fixo e baixos custos de saída significam menos surpresas para que você possa controlar seu orçamento. 

The Great Cloud Reset: destaque do setor de SaaS | Akamai
Estudo

Novo estudo: Por que os líderes de TI de SaaS querem uma nuvem distribuída

Esse destaque, baseado em um estudo da Forrester Consulting encomendado pela Akamai, explica por que os líderes de TI de SaaS estão adotando uma arquitetura de nuvem distribuída.

História do cliente

Uma grande empresa de serviços reduz os custos com a nuvem em 50% com a Akamai

Uma grande empresa de serviços melhorou o tempo de resposta das aplicações e reduziu os custos com nuvem pela metade, evitando a dependência de fornecedores.

Conheça os serviços de computação em nuvem

