我们研究得越仔细，就发现 Akamai 越多不同于其他供应商的优势。首先，他们提供了我们可以控制的、透明且可预测的价格。以前，随着我们为更多的客户提供服务，我们的云计算账单金额也在不断增加。借助 Akamai，我们实现了令人惊喜的节省。此外，我们是一家开源公司，选择 Akamai 后，我们能够将自己的工具和配置带到平台上。所以不必再担心限制或供应商锁定问题。此外，迁移仍然是一项庞大的工程，但 Akamai 的全天候全球团队提供的支持让我们的工作更轻松愉悦。以前其他提供商并没有为扩展提供充足的支持。相比之下，Akamai 表现十分出色。很快，我们的客户注意到 Akamai 具备高吞吐量的计算实例所带来的应用程序响应时间改善，我们对此感到十分高兴，我们的客户也是如此。



Akamai 团队的经验和专业知识让他们不仅仅是一家供应商，更是我们乃至许多全球大型品牌全心信赖的合作伙伴和顾问。他们拥有向全球用户交付高价值应用程序的丰富经验。



与 Akamai 合作是水到渠成的选择。