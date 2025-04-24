©2025 Akamai Technologies
简介
我叫 Rajkumar Ganapathy，是印度大型法律、税务和合规性提供商 Zolvit 的首席技术官。我们的主要愿景是帮助企业主更轻松地实现并维系政府法规合规性。我们提供一个具有端到端工作流程的平台，旨在为企业主赋能。我们为来自全国各地的数十万家企业提供服务，各家企业除英语外，还使用不同地区的当地语言。这增加了我们的基础架构复杂性，因为我们需要用这些不同的语言来与客户沟通。
业务挑战
我们一直是一家云优先的公司，但是，随着时间的推移和我们对云基础架构的使用扩大，我们开始面临挑战。我们面临的主要挑战是，云成本变得难以预测和控制。与此同时，支持服务日趋乏力，仍然很难为客户提供亚秒级的应用程序响应。我们需要做出改变。
评估
我们知道自身面临的挑战，也知道自己想要什么。难点在于找到一个能够毫不妥协地提供所有这些服务的供应商。我们在评估每个云计算供应商时的标准都是成本、简单的定价结构、开发人员支持和具备更高吞吐量的计算实例。我们希望切实看到在这些方面省下更多成本，而不是反而造成成本增加，还希望能更可靠地为这些成本编制预算。我们需要一个具有 Linux 和开源专业知识、能积极提供支持的团队。我们迫切需要具备更高吞吐量的计算实例所带来的亚秒级响应时间。
在考虑减少和控制成本时，我们认识到，超大规模云服务提供商并非我们的理想之选，并开始寻找其他供应商。但是，我们很快发现，为了实现更低、更可预测的成本，最终总要牺牲我们所追求的性能和支持。优先事务、让步和权衡似乎成了我们的决策难点。后来，我们知道了 Akamai，他们诠释了什么叫鱼与熊掌可以兼得。
借助 Akamai，我们现在可以实现规模化的节省，让我们的最终客户保持满意，并且仍然可以自由使用我们自己的工具和功能来引入或构建其他内容。同时，Akamai 的支持团队可以 24 小时不间断地提供专业知识。Zolvit 首席技术官 Rajkumar Ganapathy
转型案例
我们研究得越仔细，就发现 Akamai 越多不同于其他供应商的优势。首先，他们提供了我们可以控制的、透明且可预测的价格。以前，随着我们为更多的客户提供服务，我们的云计算账单金额也在不断增加。借助 Akamai，我们实现了令人惊喜的节省。此外，我们是一家开源公司，选择 Akamai 后，我们能够将自己的工具和配置带到平台上。所以不必再担心限制或供应商锁定问题。此外，迁移仍然是一项庞大的工程，但 Akamai 的全天候全球团队提供的支持让我们的工作更轻松愉悦。以前其他提供商并没有为扩展提供充足的支持。相比之下，Akamai 表现十分出色。很快，我们的客户注意到 Akamai 具备高吞吐量的计算实例所带来的应用程序响应时间改善，我们对此感到十分高兴，我们的客户也是如此。
Akamai 团队的经验和专业知识让他们不仅仅是一家供应商，更是我们乃至许多全球大型品牌全心信赖的合作伙伴和顾问。他们拥有向全球用户交付高价值应用程序的丰富经验。
与 Akamai 合作是水到渠成的选择。
成果
在 Akamai 的帮助下，我们在短短的时间内就取得了喜人的成绩。最值得一提的是，我们的成本减少了一半。由于减少了出站流量费用，以及承诺费用降至零，我们可以避免以前无法控制的费用。预算编制大幅简化，我们不必再与财务部门进行紧张的事后谈话。
除了节约成本之外，Akamai 具备高吞吐量的计算实例还实现了我们所追求的亚秒级应用程序响应。我们的客户也非常满意。
对于任何在云端开展运营的企业，我的建议是，尽可能远离专有解决方案。虽然乍看起来它更方便、更省时，但使用专有解决方案会造成供应商锁定，使您难以使用自己的工具或切换到其他供应商。
借助 Akamai，我们现在可以实现规模化的节省，让我们的最终客户保持满意，并且仍然可以自由使用我们自己的工具和功能来引入或构建其他内容。同时，Akamai 的支持团队可以 24 小时不间断地提供专业知识。供应商锁定不会再困扰我们，我们的潜力也大幅得到释放。我们很期待看到双方合作关系的继续发展。
Zolvit 简介
Zolvit 是一家技术驱动的服务平台，致力于为初创企业和成熟企业提供全方位的法律需求服务。我们的服务涵盖公司注册、政府登记与备案、会计服务、文书处理及年度合规事务。此外，我们也为个人用户提供多样化的专业服务，包括房产协议与税务申报等。我们的使命是通过一键式服务模式，为个人与企业高效对接所有法律及专业服务需求。
