X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
Accesso
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud
Prova Akamai
Siete sotto attacco?
Accesso
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud

Il cloud computing per le società di servizi SaaS

Create e distribuite app e API più vicino a clienti e dispositivi

Immagine di cinque persone ad una riunione di lavoro mentre discutono sulla presentazione dei dati di un grafico a schermo.

Collaborate con un'azienda esperta nella delivery

La piattaforma edge e cloud di Akamai ampiamente distribuita offre customer experience ottimali, che vengono create con strumenti intuitivi open source in grado di accelerare il time-to-market. Inoltre, il nostro modello dei prezzi semplice e trasparente non fa trovare costi imprevisti.

Leggete la descrizione delle soluzioni
Visualizzate il post del blog

La semplificazione accelera la velocità

I nostri strumenti open source e un pluripremiato servizio di assistenza clienti vi consentono di essere rapidamente operativi nelle varie sedi.

Più opzioni di implementazione

Create, distribuite e proteggete le vostre applicazioni al momento opportuno.

Modello di prezzi semplice e trasparente

Il nostro semplice modello di prezzi fissi con ridotti costi in uscita evita di trovare sorprese in bolletta per consentirvi di tenere sotto controllo il budget. 

Il futuro del cloud: un'analisi del settore SaaS | Akamai
Studio

Nuovo studio: Perché i leader IT nel settore dei servizi SaaS scelgono un cloud distribuito

Questa analisi, basata su uno studio di Forrester Consulting commissionato da Akamai, illustra le ragioni per cui i leader IT nel settore dei servizi SaaS stanno adottando un'architettura cloud distribuita.

Leggi lo studio
Storie di clienti

Una grande azienda di servizi ha dimezzato i costi del cloud con Akamai

Una grande azienda di servizi ha migliorato i tempi di risposta delle applicazioni e ha dimezzato i costi del cloud, evitando la dipendenza da un unico fornitore.

Guarda il video

Scoprite i servizi di cloud computing

Ulteriori informazioni

Iniziate la conversazione

Scoprite in che modo i servizi di cloud computing di Akamai possono fornirvi soluzioni cloud di livello aziendale, convenienti, facili da sviluppare e sicure.

Grazie per la richiesta! Un esperto Akamai vi contatterà a breve.