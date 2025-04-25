X
Cloud Computing für SaaS-Unternehmen

Entwickeln und implementieren Sie Anwendungen und APIs näher an Kunden und Geräten

Bild von fünf Personen bei einem geschäftlichen Meeting, die die Bildschirmdarstellung der Diagrammdaten diskutieren.

Arbeiten Sie mit einem Unternehmen zusammen, das abzuliefern weiß

Die stark verteilte Edge- und Cloud-Plattform von Akamai sorgt für ein optimales Kundenerlebnis, das auf nutzerfreundlichen Open-Source-Tools basiert, die Ihre Markteinführungszeit verkürzen. Und unsere einfache, nachvollziehbare Preisgestaltung bedeutet das Ende überraschender Rechnungen.

Einfacher bedeutet schneller

Dank Open-Source-Tools und preisgekröntem Kundenservice können Sie an vielen Standorten schnell einsatzbereit sein.

Weitere Implementierungsoptionen

Entwickeln, Bereitstellen und Sichern Ihrer Anwendungen, wo immer es sinnvoll ist.

Einfache, nachvollziehbare Preisgestaltung

Dank unseres einfachen, pauschalen Preismodells und der niedrigen Egress-Kosten erwarten Sie keine unliebsamen Überraschungen, sodass Sie Ihr Budget unter Kontrolle haben. 

Der große Cloud-Reset: Branchenfokus SaaS | Akamai
Studie

Neue Studie: Warum SaaS-IT-Führungskräfte eine verteilte Cloud wollen

In diesem Branchenfokus, der auf einer von Akamai in Auftrag gegebenen Studie von Forrester Consulting basiert, werden die Gründe für die Einführung einer verteilten Cloudarchitektur durch SaaS-IT-Führungskräfte aufgezeigt.

Kundenreferenz

Ein großes Dienstleistungsunternehmen halbierte die Cloudkosten mit Akamai

Ein großes Dienstleistungsunternehmen verbesserte die Reaktionszeit von Anwendungen und halbierte die Cloudkosten, ohne dabei an einen bestimmten Anbieter gebunden zu sein.

Entdecken Sie Cloud-Computing-Services

