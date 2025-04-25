X
Cloud Computing pour les entreprises de SaaS

Créez et déployez des applications et des API plus proches des clients et des terminaux

Image de cinq personnes lors d'une réunion d'affaires discutant de la présentation à l'écran de données de graphiques.

Collaborer avec une entreprise qui connaît la diffusion

La plateforme cloud massivement distribuée en bordure de l'Internet d'Akamai offre une expérience client optimale, basée sur des outils open source simples à utiliser, qui vous permettent d'accélérer votre mise sur le marché. Et grâce à nos tarifs simples et transparents, vous ne recevrez plus de factures surprises.

Plus facile et plus rapide

Soyez opérationnel rapidement sur de nombreux sites grâce aux outils open source et au service client primé.

Davantage d'options de déploiement

Créez, déployez et sécurisez vos applications là où cela s'avère judicieux.

Tarifs simples et transparents

Notre modèle de tarification simple et fixe et nos faibles coûts de sortie vous permettent de réduire les mauvaises surprises et de contrôler ainsi votre budget. 

The Great Cloud Reset : coup de projecteur sur le secteur des SaaS | Akamai
Étude

Nouvelle étude : pourquoi les leaders informatiques du secteur des SaaS veulent un cloud distribué

Ce coup de projecteur, basé sur une étude de Forrester Consulting commandée par Akamai, met en évidence les raisons pour lesquelles les leaders informatiques du secteur des SaaS adoptent une architecture de cloud distribué.

Témoignage client

Akamai aide une entreprise de services à réduire ses coûts de cloud de moitié

Une grande entreprise de services a amélioré le temps de réponse des applications et réduit ses coûts du cloud de moitié, tout en évitant de dépendre d'un seul fournisseur.

Découvrir les services Cloud Computing

Vous avez la parole

Laissez-nous vous prouver que les services de Cloud Computing d'Akamai offrent des solutions de cloud de niveau professionnel sécurisées, rentables et adaptées aux développeurs.

