Cloud computing para empresas de SaaS

Cree e implemente aplicaciones y API más cerca de los clientes y los dispositivos

Imagen de cinco personas en una reunión de negocios en la que se habla de la presentación en pantalla de los datos del gráfico.

Colabore con una empresa capaz de ofrecer resultados

La plataforma en el Edge y en la nube ampliamente distribuida de Akamai proporciona experiencias óptimas al cliente, basadas en herramientas de código abierto fáciles de usar y capaces de acelerar el tiempo de comercialización. Además, con nuestros sencillo sistema de precios transparentes, se olvidará de las sorpresas en sus facturas.

Una mayor sencillez para una mayor rapidez

Póngase en marcha rápidamente en muchas ubicaciones con herramientas de código abierto y un galardonado servicio de atención al cliente.

Más opciones de implementación

Cree, implemente y proteja sus aplicaciones allí donde sea necesario.

Precios sencillos y transparentes

Nuestro sencillo modelo de precios fijos y los bajos costes de salida suponen menos sorpresas, para que pueda controlar su presupuesto. 

The Great Cloud Reset: Información sobre el sector de SaaS | Akamai
Estudio

Nuevo estudio: Por qué los líderes de TI de SaaS quieren una nube distribuida

Este documento, basado en un estudio de Forrester Consulting encargado por Akamai, destaca los datos sobre por qué los líderes de TI de SaaS están adoptando una arquitectura de nube distribuida.

Historia de cliente

Una gran empresa de servicios reduce los costes de nube a la mitad con Akamai

Una gran empresa de servicios mejoró el tiempo de respuesta de las aplicaciones y redujo los costes de la nube a la mitad, a la vez que logró evitar la dependencia de un proveedor.

