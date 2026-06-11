Chiffres clés

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Enregistrement : 1998

La société Akamai Technologies, Inc. est cotée en bourse sous la référence : (NASDAQ : AKAM)

Chiffre d'affaires : 4,21 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel 2025, en hausse de 5 % d'une année sur l'autre après ajustement pour tenir compte des taux de change

Effectifs actuels : plus de 11 400 employés

Dans le monde entier, Akamai est le prestataire de confiance :