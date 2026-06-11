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Chiffres clés

Siège social

145 Broadway
Cambridge, MA 02142
617-444-3000
Fax : 617-444-3001
Veuillez consulter la liste de nos sites dans le monde

Enregistrement : 1998

La société Akamai Technologies, Inc. est cotée en bourse sous la référence : (NASDAQ : AKAM)

Chiffre d'affaires :  4,21 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel 2025, en hausse de 5 % d'une année sur l'autre après ajustement pour tenir compte des taux de change

Effectifs actuels : plus de 11 400 employés

Dans le monde entier, Akamai est le prestataire de confiance :

  • des 10 plus grands services de streaming vidéo ;
  • des 10 plus grandes entreprises de jeux vidéo ;
  • des 10 plus grands services de courtage ;
  • des 10 plus grandes entreprises bancaires ;
  • de 9 des 10 principaux opérateurs de télécommunications ;
  • de 8 des 10 plus grandes sociétés de logiciels ;
  • de 8 des 10 plus grands organismes de prestation de soins de santé ;
  • de 8 des 10 plus grandes sociétés automobiles ;
  • de 8 des 10 plus grandes sociétés de technologie financière ;
  • de 8 des 10 plus grandes entreprises de commerce de détail ;
  • 7 des 10 plus grands organismes de remboursement de soins de santé ;
  • de 7 des 10 plus grandes entreprises pharmaceutiques ;
  • des 6 branches de l'armée américaine ;
  • de 14 des 15 agences du cabinet civil fédéral des États-Unis.