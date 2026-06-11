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Fondazione: 1998
Akamai Technologies, Inc. è una società quotata in borsa: (NASDAQ: AKAM)
Fatturato: 4,21 miliardi di dollari (fatturato annuale 2025), in crescita del 5% su base annua a tassi di cambio costanti
Dipendenti correnti: più di 11.400
A livello globale, Akamai è stata scelta da:
- Tutti i 10 principali fornitori di servizi di streaming video
- Tutte le 10 principali società di videogiochi
- Tutte le 10 principali società d'intermediazione immobiliare
- Tutte le 10 principali società di banking
- 9 dei 10 principali operatori di telecomunicazioni
- 8 delle 10 principali società di software
- 8 delle 10 principali strutture sanitarie
- 8 delle 10 principali aziende automobilistiche
- 8 delle 10 principali aziende FinTech (tecnologia finanziaria)
- 8 dei 10 principali retailer
- 7 delle 10 principali aziende del settore sanitario privato
- 7 delle 10 principali compagnie farmaceutiche
- Tutti i 6 reparti dell'esercito statunitense
- 14 delle 15 agenzie governative federali statunitensi