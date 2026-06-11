X
Akamai acquisirà LayerX per imporre il controllo sull'uso dell'IA su qualsiasi browser. Visualizza dettagli
Akamai
Effettuate l'accesso
Effettuate l'accesso Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Effettuate l'accesso Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery
Dark background with blue code overlay

Dati e cifre

Sede centrale

145 Broadway
Cambridge, MA 02142
617-444-3000
Fax: 617-444-3001
Consulta l'elenco delle sedi globali

Fondazione: 1998

Akamai Technologies, Inc. è una società quotata in borsa: (NASDAQ: AKAM)

Fatturato: 4,21 miliardi di dollari (fatturato annuale 2025), in crescita del 5% su base annua a tassi di cambio costanti

Dipendenti correnti: più di 11.400

A livello globale, Akamai è stata scelta da:

  • Tutti i 10 principali fornitori di servizi di streaming video
  • Tutte le 10 principali società di videogiochi
  • Tutte le 10 principali società d'intermediazione immobiliare
  • Tutte le 10 principali società di banking
  • 9 dei 10 principali operatori di telecomunicazioni
  • 8 delle 10 principali società di software
  • 8 delle 10 principali strutture sanitarie
  • 8 delle 10 principali aziende automobilistiche
  • 8 delle 10 principali aziende FinTech (tecnologia finanziaria)
  • 8 dei 10 principali retailer
  • 7 delle 10 principali aziende del settore sanitario privato
  • 7 delle 10 principali compagnie farmaceutiche
  • Tutti i 6 reparti dell'esercito statunitense
  • 14 delle 15 agenzie governative federali statunitensi