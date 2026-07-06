Google Core Web Vitals에 맞춰 최적화하면 여러 가지 이유로 검색 엔진 결과 페이지(SERP)에서 페이지의 순위를 높일 수 있습니다.

Google Core Web Vitals는 직접적인 순위 결정 요소입니다. Google은 SERP에서 페이지의 순위를 매길 때 Core Web Vitals에 의존한다고 명시하고 있습니다. 그 이유는 부분적으로는 더 빨리 로딩되고 더 나은 사용자 경험을 제공하는 웹사이트가 사용자의 몰입도를 유지할 가능성이 더 높기 때문입니다.

Google Core Web Vitals는 더 나은 경험을 제공합니다. 긍정적인 경험은 이탈률을 줄이고 웹사이트의 품질과 관련성이 더 높다는 신호를 검색 엔진에 보냅니다.

Google Core Web Vitals는 전환율이 더 높습니다. Core Web Vitals에 최적화된 사이트는 SEO 순위를 결정할 때 검색 엔진이 포함하는 지표인 전환율이 더 높은 경향이 있습니다.

Google Core Web Vitals는 검색 엔진 크롤러에 더 좋습니다. Core Web Vitals에 맞춰 최적화하면 로딩 시간이 더 빨라지고 사이트 아키텍처가 더 효율적이 됩니다. 따라서 검색 엔진 크롤러가 더 많은 페이지를 더 빨리 색인할 수 있어 검색 결과에서 가시성이 향상될 수 있습니다.