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Google Core Web Vitals는 Google에서 개발한 웹 페이지에 대한 실제 사용자 경험을 측정하는 일련의 지표입니다. Core Web Vitals에서 높은 점수를 받으면 좋은 사용자 경험을 보장하고 Google 검색 엔진 결과 페이지의 순위를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.
Core Web Vitals에는 다음이 포함됩니다.
- LCP(Largest Contentful Paint): 가장 큰 콘텐츠 요소가 시청자가 보는 웹 페이지의 부분에서 완전히 렌더링되는 데 걸리는 시간입니다. LCP는 개발팀이 사용자가 페이지 로딩 속도를 어떻게 인식하는지 이해하는 데 도움이 됩니다. 양호한 LCP 점수는 2.5초 이하입니다.
- CLS(Cumulative Layout Shift ): 페이지 레이아웃에서 시청자가 경험하게 되는 예상치 못하게 이동하고 변경되는 양을 측정합니다. 시각적 안정성의 척도입니다. 양호한 CLS 점수는 0.1 미만입니다.
- INP(Interaction to Next Paint): 이 지표는 페이지의 수명 기간 동안 페이지와 관련된 모든 클릭, 탭, 키보드 상호 작용의 지연 시간을 측정하고 모든 상호 작용이 포함된 단일 지표를 보고합니다. 반응성을 측정하는 지표이며 페이지가 대부분의 사용자에게 지속적으로 빠르게 반응할 수 있는지를 나타냅니다. 2024년 3월에 INP는 최초 입력 지연(FID)을 대체했습니다.
개발팀은 이러한 지표를 이해하고 최적화해 반응성이 뛰어나고 매력적인 웹 페이지와 웹사이트를 구축할 수 있습니다.
Google Core Web Vitals의 중요성
디지털 세상에서 웹사이트와 사용자 간의 상호 작용의 질은 비즈니스의 성공과 밀접한 관련이 있습니다. 사용자와 고객은 웹사이트가 빠르게 로딩되고, 시각적으로 만족스럽고, 탐색하기 쉽고, 원활한 기능과 상호 작용을 제공하기를 기대합니다. 웹사이트가 너무 느리게 로딩되고 성능이 좋지 않으면 사용자가 다른 곳으로 이동해 정보를 얻거나 제품을 구매할 가능성이 높습니다. 따라서 성능이 떨어지는 사이트는 사용자 만족도를 떨어뜨리고, 브랜드 인식을 손상시키고, 수익에 부정적인 영향을 미칩니다.
사이트 소유자는 Google Core Web Vitals 성능 지표를 모니터링하고 최적화하면 최상의 사용자 경험을 제공할 수 있습니다. 또한 Google과 같은 검색 엔진은 순위에 Core Web Vitals 데이터를 반영하기 때문에 이러한 지표를 최적화하면 자연 검색을 늘리고 고객 기반을 확대하는 데 도움이 될 수 있습니다.
Google Core Web Vitals가 사용자 경험을 개선하는 방법
Google Core Web Vitals를 기반으로 개선 작업을 수행하면 최종 사용자의 페이지 경험이 향상될 수밖에 없습니다.
- 페이지 로딩 속도 향상. 로딩 속도가 빠른 페이지를 사용하면 사용자의 몰입도가 높아질 가능성이 높습니다.
- 페이지 반응성 향상. 사이트가 반응할 때까지 기다리는 시간이 줄어들기 때문에 사용자 경험이 더 원활하고 만족스러워집니다.
- 시각적으로 안정적인 페이지. Cumulative Layout Shift 최적화를 통해 페이지가 로딩되는 동안 페이지 안에서 페이지 구성요소가 움직이지 않으므로 브라우징 경험이 보다 편안해집니다.
- 모바일 친화적인 사이트. 전체 웹 페이지 조회 중에서 모바일 페이지의 비중이 빠르게 증가하고 있기 때문에 Core Web Vitals는 모바일 디바이스에서 볼 수 있는 페이지에 특히 중요합니다.
SEO에서 Google Core Web Vitals의 역할
Google Core Web Vitals에 맞춰 최적화하면 여러 가지 이유로 검색 엔진 결과 페이지(SERP)에서 페이지의 순위를 높일 수 있습니다.
Google Core Web Vitals는 직접적인 순위 결정 요소입니다. Google은 SERP에서 페이지의 순위를 매길 때 Core Web Vitals에 의존한다고 명시하고 있습니다. 그 이유는 부분적으로는 더 빨리 로딩되고 더 나은 사용자 경험을 제공하는 웹사이트가 사용자의 몰입도를 유지할 가능성이 더 높기 때문입니다.
Google Core Web Vitals는 더 나은 경험을 제공합니다. 긍정적인 경험은 이탈률을 줄이고 웹사이트의 품질과 관련성이 더 높다는 신호를 검색 엔진에 보냅니다.
Google Core Web Vitals는 전환율이 더 높습니다. Core Web Vitals에 최적화된 사이트는 SEO 순위를 결정할 때 검색 엔진이 포함하는 지표인 전환율이 더 높은 경향이 있습니다.
Google Core Web Vitals는 검색 엔진 크롤러에 더 좋습니다. Core Web Vitals에 맞춰 최적화하면 로딩 시간이 더 빨라지고 사이트 아키텍처가 더 효율적이 됩니다. 따라서 검색 엔진 크롤러가 더 많은 페이지를 더 빨리 색인할 수 있어 검색 결과에서 가시성이 향상될 수 있습니다.
Core Web Vitals를 측정하는 기법
Google Core Web Vitals는 실제 사용자 모니터링(Real User Monitoring) 및 합성 테스트 솔루션 등 다양한 웹사이트 모니터링 툴을 통해 측정할 수 있습니다.
RUM
RUM 툴은 웹사이트와 관련된 모든 사용자 상호 작용을 포착하고 분석해 실제 브라우징 조건에서 실제 사용자 행동으로부터 데이터를 수집합니다. 이를 통해 다양한 지역, 네트워크 조건, 디바이스에서 사용자가 실제 세계에서 웹사이트를 경험하는 방식을 정확하게 파악할 수 있습니다.
합성 테스트
합성 테스트는 통제된 환경에서 사용자 행동을 시뮬레이션하는 스크립트를 사용해 기준 성능을 설정하고 Core Web Vitals의 잠재적 문제가 실제 사용자에게 영향을 미치기 전에 식별합니다. 개발팀은 변경 사항을 적용하고 테스트를 반복함으로써 사전 제작 단계에서 성능을 최적화할 수 있습니다.
Google Core Web Vitals를 확보하는 솔루션
Core Web Vitals를 측정하고 추적하기 위한 Google의 툴은 다음과 같습니다.
- CrUX(Chrome User Experience Report): 이 솔루션은 Core Web Vitals 지표에 대한 실제 세계에서의 사용자 경험 데이터를 제공합니다. CrUX 데이터는 브라우징 기록 및 사용 통계에 대한 보고를 선택한 Google Chrome 사용자로부터 수집됩니다.
- PageSpeed Insights: 이 툴은 웹 페이지의 콘텐츠를 분석한 다음, CrUX의 데이터를 사용해 개선이 필요한 영역을 식별하고 페이지 속도를 높이기 위한 제안을 생성합니다.
- RUM 툴: Akamai mPulse와 같은 다양한 실제 사용자 모니터링 툴은 웹사이트의 모든 사용자에 대해 집계된 Core Web Vitals 지표를 수집하고 표시합니다.
- Google Search Console의 Core Web Vitals 보고서: 이 보고서는 실제 사용 데이터 또는 필드 데이터를 기반으로 사이트의 성능에 대한 포괄적인 정보를 제공합니다.
- Lighthouse 및 Chrome DevTools: 개발자들이 문제를 진단하고 웹사이트의 사용자 경험을 개선하는 데 도움이 되는 실험실 데이터를 제공합니다. Lighthouse는 각 Core Web Vitals에 대한 점수를 제공하는 반면, Chrome DevTools는 더 심층적인 분석을 제공합니다.
Google Core Web Vitals를 개선하는 방법
Core Web Vitals를 개선하려면 웹 개발과 디자인에 대한 종합적인 접근 방식이 필요합니다.
- LCP(Largest Contentful Paint) 최적화: 서버 응답 시간(Time to First Byte) 최적화, CDN(Content Delivery Network) 활용, 이미지 및 비디오 포맷 최적화, 불필요한 써드파티 스크립트 제거를 통해 로딩 속도를 개선합니다. 이미지 및 기타 리소스의 지연 로딩과 같은 기법을 사용하면 사용자가 페이지를 스크롤할 때 필요한 콘텐츠만 로딩함으로써 LCP 시간을 크게 줄일 수 있습니다.
- INP(Interaction to Next Paint) 개선: 메인 자바스크립트 스레드에 긴 작업이 없도록 해 입력 지연을 줄입니다. 웹 작업자를 사용해 긴 작업을 브라우저 렌더링에 영향을 미치지 않는 배경 스레드로 부하 분산할 수 있습니다. 또한, 모든 처리를 최소화하고 레이아웃을 간소화해 웹사이트가 사용자 상호 작용에 즉시 반응하도록 합니다.
- CLS(Cumulative Layout Shift) 개선: 이미지 및 비디오 요소(또는 CSS 화면 비율 상자)에 크기 속성을 추가해 시각적 안정성을 확보합니다. 기존 콘텐츠 위에 콘텐츠를 삽입하지 말고, 레이아웃 이동을 유발하는 애니메이션을 최소화합니다.
모바일 사용자에 대해서는 웹사이트가 작은 화면과 느린 네트워크 연결에 최적화되어 있는지 확인하는 것이 중요합니다. Core Web Vitals 점수에 큰 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Google Core Web Vitals와 더불어 다음과 같은 주요 성능 지표가 있습니다.
- 페이지 로딩 시간: 브라우저에서 전체 페이지가 렌더링되는 데 걸리는 평균 시간. 웹사이트 로딩 속도를 측정합니다.
- TTFB(Time to First Byte): 웹 서버의 지연 시간을 추적하고, 사용자가 웹 페이지를 요청한 시점과 웹 서버가 첫 번째 정보 비트를 보내는 시점 사이의 시간을 측정합니다.
- 렌더링 시작 시간: 콘텐츠가 화면에 표시되기 시작하는 시점으로 사용자에게 페이지가 로딩되고 있다는 시각적 확인을 제공합니다.
- FCP(First Contentful Paint): 페이지 로딩이 시작된 시점부터 페이지 콘텐츠의 일부가 화면에 렌더링되는 시점까지의 시간입니다. FCP는 사용자의 몰입을 유지하는 데 핵심적인 요소인 사용자가 페이지에서 무언가를 얼마나 빨리 볼 수 있는지를 이해하는 데 도움이 됩니다.
- 속도 지수: 웹사이트가 스크롤 없이 볼 수 있는 콘텐츠를 로딩하는 데 걸리는 시간입니다.
실제 사용자 모니터링(Real User Monitoring)과 합성 테스트는 모두 Google Core Web Vitals를 최적화하는 데 유용한 인사이트를 제공합니다. RUM은 실제 사용자 경험을 기반으로 문제를 해결하는 데 도움이 되는 반면, 합성 테스트는 Core Web Vitals의 잠재적 문제가 실제 사용자에게 영향을 미치기 전에 식별할 수 있습니다.