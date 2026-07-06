La optimización para los Google Core Web Vitals puede mejorar la clasificación de una página en las páginas de resultados de los motores de búsqueda (SERP) por varios motivos.

Son un factor de clasificación directa. Google afirma explícitamente que confía en Core Web Vitals para clasificar las páginas en sus SERP. Esto se debe, en parte, a que los sitios web que se cargan de forma más rápida y proporcionan mejores experiencias de usuario tienen más probabilidades de mantener el interés de los usuarios.

Proporcionan mejores experiencias. Las experiencias positivas reducen las tasas de rebote e indican a los motores de búsqueda que un sitio web tiene una mayor calidad y una mayor relevancia.

Tienen tasas de conversión más altas. Los sitios optimizados en Core Web Vitals tienden a tener tasas de conversión más altas, una métrica que los motores de búsqueda incorporan a la hora de determinar la clasificación de la optimización de motores de búsqueda (SEO).

Son mejores para los rastreadores de los motores de búsqueda. La optimización para Core Web Vitals permite tiempos de carga más rápidos y una arquitectura de sitio más eficiente. Esto ayuda a los rastreadores de los motores de búsqueda a indexar más páginas de forma más rápida, lo que puede aumentar la visibilidad de los resultados de búsqueda.