针对 Google 核心网页指标进行优化可以提升页面在搜索引擎结果页面 (SERP) 中的排名，原因如下。

它们是直接排名因素。Google 明确表示，在其 SERP 中对页面进行页面时，它依赖于核心网页指标。部分原因在于，加载速度更快、提供更好的用户体验的网站更有可能吸引用户。

它们提供了更好的体验。良好的用户体验可以降低跳出率，并向搜索引擎表明网站的内容更优质并且相关性更高。

它们有更高的转化率。针对核心网页指标优化的网站往往具有更高的转化率，这是搜索引擎在确定 SEO 排名时采用的指标。

它们对搜索引擎爬虫更友好。针对核心网页指标进行优化可加快加载速度并提高网站架构的效率。这有助于搜索引擎爬虫更快地为更多页面建立索引，从而提高搜索结果的可见性。