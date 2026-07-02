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Google 核心网页指标是 Google 开发的一组指标，用于衡量网页的真实用户体验。较高的核心网页指标评分有助于确保良好的用户体验并提升在 Google 搜索引擎结果页面上的排名。
核心网页指标包括：
- 最大内容渲染时间 (LCP)：这是指最大的内容元素完全呈现在用户所看到的网页部分中所需的时间。此指标可帮助开发团队了解用户对页面加载速度的感受。优秀的 LCP 评分应该在 2.5 秒以内。
- 累积布局偏移 (CLS)：此指标用于衡量用户在浏览网页时页面布局发生意外偏移和变化的程度。这是一个衡量视觉稳定性的指标。优秀的 CLS 评分应小于 0.1。
- 从交互到下一次渲染的时间 (INP)：此指标用于衡量页面整个生命周期内与该页面的点击、点按和键盘交互的延迟，并报告一个涵盖所有交互的单一指标。这是一个衡量响应速度的指标，表明页面何时能够始终快速地对大多数用户的请求作出响应。2024 年 3 月，INP 指标取代了首次输入延迟 (FID) 指标。
了解和优化这些指标可帮助开发团队构建响应速度更快、更具吸引力的网页和网站。
Google 核心网页指标的重要性
在数字化世界中，用户与网站交互的质量和业务成功息息相关。用户和客户希望网站加载速度快、视觉效果美观、易于浏览，并提供顺畅的功能和交互性。当网站加载速度过慢并且性能不佳时，用户很可能转而访问其他网站以获取信息或购买产品。因此，性能不佳的网站会降低用户满意度、有损品牌认知度，并对利润产生负面影响。
监控和优化 Google 核心网页指标性能指标可帮助网站所有者提供尽可能出色的用户体验。此外，由于 Google 等搜索引擎会将核心网页指标数据纳入排名中，因此针对这些指标进行优化有助于增加自然搜索并扩大客户群。
Google 核心网页指标如何改善用户体验
基于 Google 核心网页指标进行增强必然会为最终用户带来更好的页面体验。
- 页面加载速度更快。用户很可能会与加载速度更快的页面进行更多互动。
- 页面响应速度更快。这会转化为更顺畅、更令人满意的用户体验，因为用户等待网站作出响应的时间更短。
- 页面的视觉稳定性高。针对累积布局偏移进行优化可防止页面中的元素在页面加载时四处移动，从而提供更舒适的浏览体验。
- 网站更适合移动设备访问。对于在移动设备上查看的页面来说，核心网页指标尤为重要，因为移动设备在所有网页浏览量中所占百分比在快速增长。
Google 核心网页指标在 SEO 中的作用
针对 Google 核心网页指标进行优化可以提升页面在搜索引擎结果页面 (SERP) 中的排名，原因如下。
它们是直接排名因素。Google 明确表示，在其 SERP 中对页面进行页面时，它依赖于核心网页指标。部分原因在于，加载速度更快、提供更好的用户体验的网站更有可能吸引用户。
它们提供了更好的体验。良好的用户体验可以降低跳出率，并向搜索引擎表明网站的内容更优质并且相关性更高。
它们有更高的转化率。针对核心网页指标优化的网站往往具有更高的转化率，这是搜索引擎在确定 SEO 排名时采用的指标。
它们对搜索引擎爬虫更友好。针对核心网页指标进行优化可加快加载速度并提高网站架构的效率。这有助于搜索引擎爬虫更快地为更多页面建立索引，从而提高搜索结果的可见性。
核心网页指标衡量方法
用于捕获 Google 核心网页指标的解决方案
Google 用于衡量和跟踪核心网页指标的工具包括：
- Chrome 用户体验报告 (CrUX)：该解决方案提供了有关核心网页指标的真实用户体验数据。CrUX 数据是从选择报告其浏览历史记录和使用统计数据的 Google Chrome 用户处收集的。
- PageSpeed Insights：该工具会分析网页的内容，然后使用 CrUX 中的数据来确定需要改进的方面，并生成建议以加快页面速度。
- RUM 工具：各种真实用户监控工具（例如，Akamai mPulse）将会收集并显示网站所有用户的汇总核心网页指标。
- Google Search Console 的核心网页指标报告：该报告通过真实的使用数据或现场数据，提供了网站的整体性能情况。
- Lighthouse 和 Chrome DevTools：这些产品提供实验室数据，可帮助开发人员诊断问题并改善其网站的用户体验。Lighthouse 为每个核心网页指标提供了评分，而 Chrome DevTools 提供了更深入的分析。
如何改进 Google 核心网页指标
改进核心网页指标通常需要全面优化 Web 开发和设计。
- 优化最大内容渲染时间 (LCP)：要想提高加载速度，可以采用下列方法：优化服务器响应时间（首字节到达时间），利用内容交付网络 (CDN)，优化图像和视频格式，以及移除任何不必要的第三方脚本。对图像和其他资源实施延迟加载等技术可以在用户滚动浏览页面时仅加载必要的内容，从而显著缩短了 LCP 时间。
- 缩短从交互到下一次渲染的时间 (INP)：可通过确保主 JavaScript 线程上没有运行时间长的任务来尝试降低任何输入延迟。Web Worker 可用于将运行时间长的任务分载到不会影响浏览器渲染的后台线程上。此外，可以最大限度地减少任何处理并简化布局，以便网站能够即时对用户交互作出响应。
- 降低累积布局偏移 (CLS)：可通过向图像和视频元素（或 CSS 宽高比框）添加尺寸属性来确保视觉稳定性。避免在现有内容上方插入内容，并最大限度地减少会导致布局偏移的动画。
对于移动用户，至关重要的是确保网站已针对较小的屏幕和较慢的网络连接进行了优化，因为这些因素可能会显著影响核心网页指标评分。
常见问题
除了 Google 核心网页指标之外，高优先级的性能指标包括：
- 页面加载时间：在浏览器中呈现整个页面所需的平均时间，这是衡量网站加载速度的指标。
- 首字节到达时间 (TTFB)：此指标用于跟踪 Web 服务器的延迟，并衡量从用户发出网页访问请求到服务器发回第一条信息之间的时间。
- 开始渲染时间：内容开始显示在屏幕上，让用户直观地确认页面正在加载的时间点。
- 首次内容渲染时间 (FCP)：这是指从页面加载开始到页面内容的任何部分呈现在屏幕上的时间。FCP 有助于了解用户看到页面内容的速度，这是保持用户参与度的关键。
- 速度指数：网站加载其“首屏”内容（用户无需滚动页面即可查看的内容）所需的时间。
真实用户监控 (RUM) 和综合测试都针对优化 Google 核心网页指标提供了有用的分析洞察。RUM 可帮助根据真实用户体验来排查问题，而综合测试可以识别出潜在的核心网页指标问题，避免它们影响真实用户。