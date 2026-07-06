Nel mondo digitale, la qualità delle interazioni degli utenti con i siti web è strettamente connessa al successo aziendale. Utenti e clienti si aspettano che i siti web si carichino rapidamente, siano visivamente piacevoli e siano facili da navigare, offrendo, al contempo, livelli ottimali di funzionalità e interattività. Quando i siti web si caricano troppo lentamente e presentano scarse performance, è probabile che gli utenti si rivolgano altrove per ottenere informazioni o acquistare prodotti. Di conseguenza, siti con performance scadenti compromettono la soddisfazione degli utenti, danneggiano la percezione del brand e influiscono negativamente sulla redditività.

Il monitoraggio e l'ottimizzazione delle metriche legate alle performance di Google Core Web Vitals aiutano i proprietari dei siti ad offrire le migliori user experience possibili. Inoltre, poiché i motori di ricerca come Google tengono conto delle metriche Core Web Vitals nelle loro classifiche, l'ottimizzazione di queste metriche può aiutare a migliorare la ricerca organica e ad ampliare la clientela.