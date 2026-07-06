A otimização para os Google Core Web Vitals pode melhorar as classificações de uma página em páginas de resultados de mecanismos de busca (SERPs) por vários motivos.

É um fator direto de classificação. O Google afirma explicitamente que se baseia nos Core Web Vitals ao classificar páginas em seus SERPs. Isso acontece em parte porque os websites que carregam mais rapidamente e oferecem melhores experiências de usuário são mais propensos a manter os usuários engajados.

Eles oferecem melhores experiências. As experiências positivas reduzem as taxas de rejeição e sinalizam aos mecanismos de busca que um website tem maior qualidade e maior relevância.

Eles têm taxas de conversão mais altas. Os websites com Core Web Vitals otimizados tendem a ter taxas de conversão mais altas, uma métrica que os mecanismos de busca incorporam ao determinar classificações de SEO.

Eles são melhores para rastreadores de mecanismos de busca. A otimização para os Core Web Vitals permite tempos de carregamento mais rápidos e uma arquitetura de website mais eficiente. Isso ajuda os rastreadores de mecanismos de busca a indexar mais páginas com mais rapidez, aumentando potencialmente a visibilidade nos resultados de pesquisa.