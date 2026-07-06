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Os Google Core Web Vitals são um conjunto de métricas desenvolvidas pelo Google para medir a experiência do usuário real em páginas da web. Pontuações altas nos Core Web Vitals podem ajudar a garantir uma boa experiência do usuário e melhorar as classificações nas páginas de resultados do mecanismo de busca do Google.
Estes são alguns Core Web Vitals:
- Maior exibição de conteúdo (LCP): o tempo que leva para que o maior elemento de conteúdo seja totalmente renderizado na parte da página da web que o espectador vê. Essa métrica ajuda as equipes de desenvolvimento a entender como os usuários percebem a velocidade de carregamento da página. Uma boa pontuação de LCP seria de 2,5 segundos ou mais rápida.
- Mudança cumulativa de layout (CLS): mede a quantidade de mudanças inesperadas e mudanças no layout da página que um espectador vivencia. Essa é uma medida de estabilidade visual. Uma boa pontuação de CLS seria inferior a 0,1.
- Interação para a próxima exibição (INP): mede a latência de todos os cliques, toques e interações de teclado com a página ao longo de sua vida útil e relata a métrica única em que todas as interações estão. É uma medida de capacidade de resposta e indica quando uma página é consistentemente capaz de responder rapidamente à maioria dos usuários. A INP substituiu o Tempo para primeira entrada (FID) em março de 2024.
Entender e otimizar essas métricas pode ajudar as equipes de desenvolvimento a criar páginas da web e websites mais responsivos e envolventes.
A importância dos Google Core Web Vitals
No mundo digital, a qualidade das interações do usuário com websites está intimamente ligada ao sucesso dos negócios. Usuários e clientes esperam que os websites carreguem rapidamente, sejam visualmente agradáveis, sejam fáceis de navegar e ofereçam funcionalidade e interatividade perfeitas. Quando os websites são muito lentos e apresentam um baixo desempenho, é provável que os usuários busquem outro lugar para encontrar informações ou comprar produtos. Como resultado, websites com baixo desempenho degradam a satisfação do usuário, prejudicam a percepção da marca e afetam negativamente os resultados.
O monitoramento e a otimização das métricas de desempenho dos Google Core Web Vitals ajudam os proprietários de websites a entregar as melhores experiências possíveis ao usuário. Além disso, como mecanismos de busca como o Google levam em conta dados dos Core Web Vitals nas classificações, a otimização dessas métricas pode ajudar a aumentar a pesquisa orgânica e ampliar a base de clientes.
Como os Google Core Web Vitals melhoram as experiências do usuário
Fazer melhorias com base nos Google Core Web Vitals inevitavelmente leva a melhores experiências de página para os usuários finais.
- As páginas carregam mais rapidamente. É provável que os usuários engajem mais com páginas que carregam mais rapidamente.
- As páginas são mais responsivas. Isso se traduz em experiências de usuário mais tranquilas e satisfatórias, pois os usuários ficam menos tempo esperando a reação dos websites.
- As páginas são visualmente estáveis. A otimização da Mudança cumulativa de layout impede que os elementos de uma página se movam à medida que ela é carregada, tornando a experiência de navegação mais confortável.
- Os websites são mais compatíveis com dispositivos móveis. Os Core Web Vitals são especialmente importantes para páginas visualizadas em dispositivos móveis, uma porcentagem cada vez maior de todas as visualizações de páginas da web.
A função dos Google Core Web Vitals em SEO
A otimização para os Google Core Web Vitals pode melhorar as classificações de uma página em páginas de resultados de mecanismos de busca (SERPs) por vários motivos.
É um fator direto de classificação. O Google afirma explicitamente que se baseia nos Core Web Vitals ao classificar páginas em seus SERPs. Isso acontece em parte porque os websites que carregam mais rapidamente e oferecem melhores experiências de usuário são mais propensos a manter os usuários engajados.
Eles oferecem melhores experiências. As experiências positivas reduzem as taxas de rejeição e sinalizam aos mecanismos de busca que um website tem maior qualidade e maior relevância.
Eles têm taxas de conversão mais altas. Os websites com Core Web Vitals otimizados tendem a ter taxas de conversão mais altas, uma métrica que os mecanismos de busca incorporam ao determinar classificações de SEO.
Eles são melhores para rastreadores de mecanismos de busca. A otimização para os Core Web Vitals permite tempos de carregamento mais rápidos e uma arquitetura de website mais eficiente. Isso ajuda os rastreadores de mecanismos de busca a indexar mais páginas com mais rapidez, aumentando potencialmente a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Técnicas para medir os Core Web Vitals
Os Google Core Web Vitals podem ser medidos com uma variedade de ferramentas de monitoramento de websites, incluindo soluções de monitoramento do usuário real (RUM) e testes sintéticos.
RUM
As ferramentas de RUM capturam e analisam cada interação do usuário com um website, coletando dados do comportamento real do usuário em condições de navegação reais. Isso fornece uma imagem precisa da experiência real dos usuários em um website, em uma variedade de regiões geográficas, condições de rede e dispositivos.
Testes sintéticos
Os testes sintéticos usam scripts que simulam o comportamento do usuário em ambientes controlados para estabelecer o desempenho da linha de base e identificar possíveis problemas com os Core Web Vitals antes que eles afetem usuários reais. Ao fazer alterações e repetir testes com o tempo, as equipes de desenvolvimento podem otimizar o desempenho na pré-produção.
Soluções para capturar Google Core Web Vitals
As ferramentas do Google para medir e rastrear Core Web Vitals incluem:
- Chrome User Experience Report (CrUX): essa solução oferece dados reais da experiência do usuário sobre as métricas dos Core Web Vitals. Os dados do CrUX são coletados de usuários do Google Chrome que optaram por relatar seu histórico de navegação e estatísticas de uso.
- PageSpeed Insights: essa ferramenta analisa o conteúdo de uma página da web e, em seguida, usa dados do CrUX para identificar áreas que precisam de melhorias e gerar sugestões para tornar a página mais rápida.
- Ferramentas de RUM: várias ferramentas de monitoramento do usuário real, como o Akamai mPulse, coletarão e mostrarão métricas Core Web Vitals agregadas para todos os usuários de um website.
- Relatório Core Web Vitals do Google Search Console: esse relatório oferece uma visão abrangente do desempenho de um website, com base em dados reais de uso ou dados de campo.
- Lighthouse e Chrome DevTools: essas ofertas fornecem dados de laboratório para ajudar os desenvolvedores a diagnosticar problemas e melhorar as experiências dos usuários em seus websites. O Lighthouse fornece uma pontuação para cada Core Web Vital, enquanto o Chrome DevTools oferece análises mais detalhadas.
Como melhorar os Google Core Web Vitals
A melhoria dos Core Web Vitals geralmente requer uma abordagem holística para o desenvolvimento e o design da web.
- Otimização da maior exibição de conteúdo (LCP): melhore a velocidade de carregamento otimizando os tempos de resposta do servidor (tempo para alcançar o primeiro byte), utilizando uma rede de entrega de conteúdo (CDN), otimizando imagens e formatos de vídeo e removendo scripts desnecessários de terceiros. Técnicas como carregamento lento de imagens e outros recursos podem reduzir significativamente os tempos de LCP ao carregar apenas o conteúdo necessário à medida que o usuário percorre a página.
- Aprimoramento da Interação para a próxima exibição (INP): tente reduzir qualquer atraso de entrada garantindo que não haja tarefas longas no thread principal do JavaScript. Os trabalhadores da web podem ser usados para transferir tarefas longas em threads de fundo que não afetam a renderização do navegador. Além disso, minimize qualquer processamento e simplifique o layout para que a resposta do website seja imediata às interações do usuário.
- Otimização da Mudança cumulativa de layout (CLS): garanta a estabilidade visual adicionando atributos de tamanho a elementos de imagem e vídeo (ou caixas de proporção de CSS). Evite inserir conteúdo acima do conteúdo existente e minimize as animações que causam mudanças de layout.
Para os usuários de dispositivos móveis, garantir que um website seja otimizado para telas menores e conexões de rede mais lentas é essencial, pois esses fatores podem afetar drasticamente as pontuações dos Core Web Vitals.
Perguntas frequentes (FAQ)
Além dos Google Core Web Vitals, métricas de desempenho de alta prioridade incluem:
- Tempo de carregamento da página:: o tempo médio que uma página inteira leva para ser renderizada em um navegador, uma medida de velocidade de carregamento do website.
- Tempo para alcançar o primeiro byte (TTFB):: rastreia a latência de um servidor da web e mede o tempo entre a solicitação de um usuário para uma página da web e quando o servidor da web envia de volta o primeiro bit de informação.
- Tempo de renderização inicial:: o momento em que o conteúdo começa a aparecer na tela, dando ao usuário uma confirmação visual de que a página está sendo carregada.
- Primeira exibição significativa (FCP):: o tempo desde o início do carregamento da página até o momento em que qualquer parte do conteúdo é renderizada na tela. A FCP ajuda a entender a rapidez com que um usuário vê algo na página, o que é fundamental para mantê-lo engajado.
- Índice de velocidade: o tempo que um website demora para carregar seu conteúdo “acima da dobra”, ou seja, o conteúdo que um usuário pode ver sem rolar a página.
Tanto o RUM (monitoramento de usuário real) quanto os testes sintéticos fornecem insights úteis para otimizar os Google Core Web Vitals. O RUM ajuda a solucionar problemas com base em experiências reais do usuário, enquanto os testes sintéticos podem identificar possíveis problemas com os Core Web Vitals antes que eles afetem usuários reais.