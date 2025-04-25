Was ist Denial-of-Service-Schutz (DoS)?

Ein DoS oder DDoS-Angriff ist im Groben wie ein unerwarteter Stau, der durch Hunderte von gefälschten Fahrdienstanfragen verursacht wird. Den Fahrdiensten erscheinen die Anfragen legitim, und sie schicken Fahrer zur Abholung, die unweigerlich die Straßen der Stadt verstopfen. Dadurch wird verhindert, dass gewöhnlicher legitimer Verkehr an seinem Ziel ankommt.

Die Herausforderung des cloudbasierten DDoS-Schutzes

Durch die zunehmende Stilllegung herkömmlicher Rechenzentren und die Verlagerung von Anwendungen in die Cloud brauchen Sicherheitsteams stärkeren und anpassbaren Schutz für webbasierte Ressourcen und Internetservices. Viele cloudbasierte IPs unterliegen jedoch nicht der direkten Kontrolle der Unternehmen, wodurch sie anfällig für DoS- und DDoS-Angriffe sind, wenn sie nicht angemessen geschützt werden.

Cyberkriminelle sind sich der Migration in die Cloud bewusst und können Schwachstellen in der Sicherheitslage eines Unternehmens ausnutzen, die auf inkonsistente Sicherheitsrichtlinien und Probleme bei der Fehlerbehebung in einer fragmentierten cloudbasierten Infrastruktur zurückzuführen sind.

Was die Situation noch verschärft: Nicht jeder Anbieter von Public-Cloud-Umgebungen übernimmt die Verantwortung für die Sicherheit. Viele Unternehmen stellen falsche Annahmen über das Sicherheitsniveau von Cloudanbietern an, wodurch sie potenziell Angriffen wie Authentifizierungsmissbrauch, ARP-Angriffen, QoS-Problemen, falsch konfigurierten MTU-Einstellung und einer Vielzahl anderer ausgehender Risiken ausgesetzt sind.

Um ihre Ressourcen in der Cloud zu schützen, brauchen Sicherheitsteams Lösungen, die ihnen die Kontrolle über DDoS- und DoS-Schutz über eine zentrale Verwaltungskonsole ermöglichen, die größere Transparenz und optimiertes Reporting für bessere Ereignisdatenkorrelation bieten.

Viele unternehmensinterne DDoS-Abwehrlösungen von Cloud-Service-Providern sind jedoch in Schlüsselbereichen wie Transparenz, Reporting und SLAs unzureichend. Einige Lösungen bieten wenig bis gar keine Transparenz, während andere Anbieter kein SLA zur Abwehrzeit anbieten können, das Verfügbarkeit garantiert. Darüber hinaus stellen viele Cloud-Service-Provider On-Demand-Support in einem rund um die Uhr verfügbaren Security Operations Center (SOC) zur Verfügung.

Mit der größten und renommiertesten Cloud-Delivery-Plattform im Bereich Websicherheit bietet Akamai DoS-Schutz, der höhere Ausfallsicherheit, dedizierte Scrubbing-Kapazität und eine höhere Abwehrqualität, um DoS-Angriffe in der Cloud zu stoppen, bevor sie Anwendungen, Rechenzentren und die Infrastruktur erreichen.

DDoS-Schutz mit Akamai

Akamai bietet eine Reihe führender Sicherheits-, Cloud-Computing- und Bereitstellungslösungen, die globale Unternehmen dabei unterstützen, das Leben von Milliarden von Menschen zu verbessern – und zwar milliardenfach täglich. Mithilfe der am stärksten verteilten Computing-Plattform sind Unternehmen vor Bedrohungen geschützt, ohne dabei bei der Performance oder dem Kundenerlebnis Abstriche machen zu müssen.

Unsere Sicherheitslösungen verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz für den DoS-Schutz, dienen als erste Verteidigungslinie und bieten Schutz durch eine dedizierte Edge-Struktur, verteilte DNS-Services und verschiedene Cloudsicherheitsstrategien. Im Gegensatz zu den Cloudsicherheitsarchitekturen anderer Anbieter, die als „Komplettlösung“ vermarktet werden, bieten die speziell entwickelten DDoS-Clouds von Akamai bessere Ausfallsicherheit, dedizierte Scrubbing-Kapazität und eine höhere Abwehrqualität.

Daher haben die Technologien von Akamai bereits einige der größten jemals verzeichneten DDoS-Angriffe abgewehrt. Unsere proaktiven Schutzmaßnahmen ermöglichen eine Abwehr, die tatsächlich null Sekunden in Anspruch nimmt, und ein branchenführendes SLA. Dank unserer beispiellosen Kapazität und Skalierbarkeit können wir zahlreiche Kunden schützen und mehrere DDoS-Angriffe gleichzeitig abwehren.

Ganz gleich, ob Ihre Sicherheitsteams einzelne Anwendungen, ganze Rechenzentren oder autoritatives DNS schützen möchten, unsere DDoS- und DoS-Schutzlösungen bieten höhere Kapazität, größere Ausfallsicherheit, eine konsistentere Abwehr und schnellere Gegenmaßnahmen.

Mehrere DoS- und DDoS-Sicherheitslösungen

Die DoS- und DDoS-Schutztechnologie von Akamai erhöht die Ausfallsicherheit und bietet eine mehrschichtige Abwehr der größten und komplexesten Angriffe. Unsere speziell entwickelten Lösungen vermeiden Single Points of Failure und optimieren die Abwehr für Ihre Web- und internetbasierten Services – unabhängig davon, wo sie gehostet werden. So wird das Risiko in allen IT-Umgebungen reduziert.

DOS- und DDoS-Schutz für Websites, Anwendungen und APIs

Der Akamai App & API Protector bietet einen ganzheitlichen Satz von Schutzmechanismen, die zum Schutz ganzer Web- und API-Bestände entwickelt wurden. Der App & API Protector wurde mit kundenorientierter Automatisierung und Nutzerfreundlichkeit entwickelt und kombiniert branchenführende Technologien in den Bereichen Web Application Firewall, API-Sicherheit, Bot-Abwehr sowie DDoS- und DoS-Schutz in einer einfachen Lösung.

Abwehrmaßnahmen für internetbasierte Infrastruktur

Akamai Prolexic (Link zu https://www.akamai.com/de/products/prolexic-solutions) bietet cloudbasierte Angriffsabwehr über alle Ports und Protokolle hinweg, um Rechenzentren und hybride Infrastrukturen vor DDoS-Angriffen zu schützen, bevor sie zu geschäftsschädigenden Ereignissen werden. Prolexic stoppt Angriffe in der Cloud, bevor sie Anwendungen, Rechenzentren und öffentliche oder private internetverbundene Infrastrukturen erreichen. Mit über 20 globalen Scrubbing-Centern von hoher Kapazität stoppt Prolexic Angriffe näher an ihrem Ursprung, um die Performance für Nutzer zu maximieren und die Netzwerkstabilität durch die Bereitstellung über eine Cloud aufrechtzuerhalten.

DNS-Sicherheit für unterbrechungsfreie Verfügbarkeit von Webanwendungen und APIs

Akamai Edge DNS ist eine cloudbasierte DNS-Lösung, die rund um die Uhr die Verfügbarkeit von DNS gewährleistet und gleichzeitig die Reaktionsfähigkeit verbessert und vor den größten DDoS-Angriffen schützt. Edge DNS basiert auf einem global verteilten Anycast-Netzwerk und kann die vorhandene DNS-Infrastruktur ersetzen oder als sekundärer DNS-Service implementiert werden, um die aktuelle Infrastruktur zu erweitern. Diese Lösung von Akamai leitet Nutzer basierend auf den Netzwerkbedingungen zu einem leistungsstarken DNS-Server, verbessert die Reaktionsfähigkeit und beschleunigt die Auflösung für Nutzer, die aus der ganzen Welt eine Verbindung zu Websites und Anwendungen herstellen. Die hochgradig skalierbare DNS-Plattform von Akamai bietet ausreichend Kapazität, um die größten DDoS-Angriffe abzufangen und gleichzeitig auf legitime Nutzeranfragen zu reagieren und ein schnelleres Online-Erlebnis zu gewährleisten – selbst während eines Angriffs.