Zero-Trust-Sicherheit

Sorgen Sie mit Zero-Trust-Sicherheit für umfassende Abdeckung, erhöhte Transparenz und präzise Kontrolle.

Video ansehen (25 Sek.)

Was spricht für Zero-Trust-Sicherheit?

Beseitigen Sie mit den Zero Trust-Lösungen von Akamai die Abhängigkeit von Firewalls und VPNs. Sichern Sie Ihre gesamte IT-Umgebung – On-Premise, in der Cloud, in Legacy-Anwendungen, SaaS – sowie Remote- oder Mitarbeiter vor Ort. Erhöhen Sie die Transparenz und profitieren Sie von professioneller Bedrohungserkennung, um Angriffe zu stoppen und laterale Bewegungen zu verhindern.

Blueprint für die Umsetzung einer Zero-Trust-Architektur

Blueprint für die Umsetzung einer Zero-Trust-Architektur

Detaillierte Anleitungen zu Umfangsbestimmung, Konfiguration, Bereitstellung und Management Ihres Zero-Trust-Frameworks.

Branchenführende Zero-Trust-Sicherheitslösungen

Laut Forrester Wave ein Leader im Bereich Mikrosegmentierungslösungen1

KuppingerCole Leadership Compass: Ein Leader für Zero Trust Network Access

Gartner Logo

Planen Sie Ihre Reise hin zu Zero Trust

Unternehmen berichten von Fehlern bei ihren Zero-Trust-Projekten. Mit Gartner® Strategic Roadmap werden Ihre Projekte zum Erfolg.

Eine Studie von Forrester hat ergeben, dass Akamai Guardicore Segmentation einen ROI von 152 Prozent ermöglicht

Eine Investition in Mikrosegmentierung kann sich in weniger als sechs Monaten amortisieren, wie eine TEI-Studie von Forrester Consulting zeigt.

Schützen Sie sich mit unserer umfassenden Akamai Guardicore Platform for Zero Trust

Die Akamai Guardicore Plattform verfügt über integrierte Funktionen zur Bekämpfung von Bedrohungen durch Ransomware, einschließlich KI-gestützter Mikrosegmentierung, Zero Trust Network Access, MFA, einer DNS-Firewall und Managed Threat Hunting.

Zero-Trust-Produktportfolio

Akamai Guardicore Segmentation

Mit einer granularen, softwaredefinierten Segmentierung können Sie Sicherheitsverstöße erkennen und sich vor Ransomware schützen.
Enterprise Application Access

Enterprise Application Access passt sich an plötzliche Veränderungen bei Mitarbeitern an, sodass Sie intelligente Entscheidungen in Bezug auf Zugriffe treffen und Remotezugriffe skalieren können – ohne langsame und schwerfällige VPNs ...
Secure Internet Access Enterprise

Erkennen und blockieren Sie proaktiv Malware, Ransomware, Phishing und Datenextraktionsangriffe.
Akamai MFA

Verhindern Sie die Übernahme von Mitarbeiterkonten mit phishing-sicherer Multi-Faktor-Authentifizierung auf Basis von FIDO2.
Akamai Hunt

Finden und beheben Sie auch gut getarnte Bedrohungen mit einem Managed Threat Hunting Service.
Ressourcen

Der Weg zu erstklassiger Sicherheit

Erhalten Sie einen maßgeschneiderten Plan für den Übergang zu Zero Trust, und erfahren Sie mehr über die fünf Säulen und die drei Funktionen für effektive Sicherheit.

4 Gründe, warum Ihr Unternehmen eine Zero-Trust-Architektur implementieren sollte

Erfahren Sie mehr über Szenarien, bei denen die Implementierung von Zero Trust echte Geschäftsvorteile bringt: Remotearbeit, Schutz vor Ransomware, Cloudmigration und Compliance.

