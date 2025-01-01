Meistern Sie drängende Sicherheitsherausforderungen mit Zero Trust
Was spricht für Zero-Trust-Sicherheit?
Beseitigen Sie mit den Zero Trust-Lösungen von Akamai die Abhängigkeit von Firewalls und VPNs. Sichern Sie Ihre gesamte IT-Umgebung – On-Premise, in der Cloud, in Legacy-Anwendungen, SaaS – sowie Remote- oder Mitarbeiter vor Ort. Erhöhen Sie die Transparenz und profitieren Sie von professioneller Bedrohungserkennung, um Angriffe zu stoppen und laterale Bewegungen zu verhindern.
So funktioniert Zero Trust
Branchenführende Zero-Trust-Sicherheitslösungen
Zero-Trust-Produktportfolio
Ressourcen
1„The Forrester Wave™“ unterliegt dem Urheberrecht von Forrester Research, Inc. Forrester und Forrester Wave sind Handelsmarken von Forrester Research, Inc. In „The Forrester Wave“ wird die Marktpräsenz auf Grundlage einer detaillierten Tabelle mit Punktzahlen, Gewichtungen und Kommentaren grafisch dargestellt. Forrester übernimmt keine Verantwortung für die Anbieter, Produkte oder Dienste, die in „The Forrester Wave“ erwähnt werden. Die Informationen basieren auf den besten verfügbaren Quellen. Meinungen spiegeln die Ansichten zum jeweiligen Zeitpunkt wider und können sich ändern.