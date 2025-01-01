X
Verhindern Sie Kontomissbrauch, schwer aufzuspürendes Web-Scraping und Markenimitationen mit der intelligentesten Erkennung und Abwehr

Verhindern Sie Kontomissbrauch, schwer aufzuspürendes Web-Scraping und Markenimitationen mit der intelligentesten Erkennung und Abwehr

Schützen Sie Ihre Inhalte vor KI-Scraper-Bots.

Wappnen Sie sich gegen die ausgeklügeltsten Anwendungs- und API-Angriffe

Schützen Sie Ihr Unternehmen vor den fortschrittlichsten Bot- und Missbrauchsangriffen von heute. Unsere Lösungen zum Schutz vor Bots und Missbrauch sichern das Vertrauen Ihrer Kunden, digitale Ressourcen und die Reputation Ihrer Marke.

Erkennen von verdächtigem menschlichem und Bot-Verhalten in Echtzeit

Sorgen Sie für vertrauenswürdige Kundenerlebnisse

Schützen Sie Konten und Transaktionen und sorgen Sie gleichzeitig für ein nahtloses Kundenerlebnis.

Schützen Sie Ihre Marke und Ihren Umsatz vor Onlinemissbrauch

Maximieren Sie das Wachstum bei gleichzeitigem Schutz vor Kontenmissbrauch, schwer zu entdeckendem Content Scraping und Markenimitation.

Verringern Sie das Risiko bei digitalen Geschäftsinteraktionen

Überwachen Sie Onlineinteraktionen und verhindern Sie Missbrauch über den gesamten Lebenszyklus des Nutzerkontos hinweg mit Echtzeit-Abwehroptionen an der Edge.

Fraud Reduction Intelligence Platforms 2023

Welche Lösungen zur Betrugsbekämpfung sind am besten geeignet, um Ihre Marke zu schützen?

Akamai ist stolz darauf, von der KuppingerCole Analysts AG als „Overall Leader“ und „Market Leader“ unter den globalen Lösungen zur Betrugsbekämpfung eingestuft zu werden.

„Akamai bietet nicht nur Sicherheitslösungen, sondern ermöglicht es Unternehmen, erfolgreich zu sein. Mit seinen Lösungen zur Bot-Abwehr können wir unsere Plattform schützen und gleichzeitig ein reibungsloses, leistungsstarkes Erlebnis für echte Kunden gewährleisten.“

Senior Director of Platform Engineering, adidas

Produkte zum Schutz vor Bots und Missbrauch

Brand Protector

Erkennen und verhindern Sie Markenimitationsangriffe, einschließlich Phishing und gefälschten Websites.

Content Protector

Erfahren Sie, wie Sie Scraper davon abhalten können, Ihre Inhalte zu stehlen und Ihre Konversionsraten zu senken.

Bot Manager

Fortschrittliches Bot-Management, das raffinierte bösartige Bots erkennt und beseitigt, aber gute Bots zulässt.

Ressourcen

Produktbeschreibung Account Protector

Erfahren Sie, wie Sie Nutzerkonten während des gesamten Lebenszyklus vor Missbrauch durch Bots oder Menschen schützen können.

Produktbeschreibung Brand Protector

Erfahren Sie, wie Sie gezielte Angriffe auf Ihre Marke erkennen und abwehren können, einschließlich Phishing-Betrug, Imitationen und mehr.

Produktbeschreibung Content Protector

Erfahren Sie, wie Sie Web-Scraper davon abhalten können, Ihre Inhalte zu stehlen und Ihre Konversionsraten zu senken.

