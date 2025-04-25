Was ist ein SSL/TLS-Überlastungsangriff?

SSL/TLS ist ein Sicherheitsprotokoll, das Verschlüsselung und Authentifizierung für die Internetkommunikation zwischen einem Nutzer und einem Server bereitstellt. Es wird verwendet, um den Datenschutz zu gewährleisten, Kreditkartentransaktionen zu sichern, Websites zu authentifizieren und die Integrität der Datenübertragung zu wahren. SSL/TLS ist im Internet weit verbreitet und stellt eine Kernkomponente der sichersten Kommunikationsprotokolle dar.

Ein SSL/TLS-Überlastungsangriff, auch kryptografischer Angriff genannt, ist eine Art von Angriff, bei dem der Angreifer versucht, die Kapazität des Zielsystems für sichere Kommunikation zu überlasten, indem die verfügbaren Ressourcen erschöpft werden. Diese Art von Angriffen versucht in der Regel, die Dienste des Ziels unbrauchbar zu machen oder zumindest ihre Performance erheblich zu reduzieren. Zu den häufigen Techniken, die bei SSL/TLS-Überlastungsangriffen zum Einsatz kommen, gehören unter anderem:

Denial of Service (DoS) – Der Angreifer überschwemmt das Ziel mit Anfragen, um es zu überlasten und die Verarbeitung legitimer Anfragen zu verhindern

Brute-Force-Angriff – Der Angreifer sendet eine große Anzahl von Anfragen, um Authentifizierungsdaten zu erraten

Verstärkungsangriff – Ein Angriff, bei dem kleine Anfragen gesendet werden, die mehrere Antworten erfordern, sodass mit der Zeit die Ressourcen für das Ziel ausgeschöpft werden

TCP-Verbindungs- und Sitzungsstatus – Der SSL/TLS-Schlüsselaustausch umfasst kryptografische Vorgänge zur Verschlüsselung und Entschlüsselung, die ressourcenintensiv sind, erfordert jedoch auch die Aufrechterhaltung von Sitzungsverbindungsstatus für jeden aktiven Client (manipuliert oder nicht manipuliert), wozu Speicher- und Speicherzuweisungen gehören

Durch die Kombination verschiedener Techniken kann ein Angreifer erfolgreich einen effektiven SSL/TLS-Überlastungsangriff starten, der die sichere Kommunikationsinfrastruktur eines Ziels überlastet. Darüber hinaus können Angreifer automatisierte Skripte und Tools nutzen, mit denen sie solche Angriffe effizienter ausführen können, ohne dass dafür viel manueller Aufwand erforderlich ist. Daher müssen Unternehmen wachsam bleiben und Maßnahmen ergreifen, um sich vor solchen Angriffen zu schützen, indem sie Sicherheitsmaßnahmen implementieren, wie z. B. die Verwendung von Multi-Faktor-Authentifizierung, die Verschlüsselung vertraulicher Daten und die regelmäßige Überwachung des Netzwerktraffics auf mögliche Bedrohungen.