AI Inferencing

KI-überwachter Videofeed zur Erkennung von Fertigungsfehlern
Ermöglichen Sie automatisierte Echtzeit-Qualitätskontrollen bei Fertigungsprozessen, die KI bei Produktqualitätsprüfungen nutzen, direkt an der Fertigungslinie über Kamerafeeds. Diese Modelle verwenden hochmoderne Computer-Vision-Modelle, die in umfangreichen Datensätzen von Produktbildern mit und ohne Fehler vorgeschult sind, um Probleme schnell zu erkennen. Diese Lösung setzt auf Hochleistungs-KI-Inferenz, um Betreiber rechtzeitig zu warnen und den Zeitraum zwischen dem Auftreten von Fehlern und Korrekturmaßnahmen erheblich zu verkürzen.