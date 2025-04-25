Was ist ein HTTP‑Flood‑DDoS‑Angriff?

Akamai stellt sichere digitale Erlebnisse für die größten Unternehmen der Welt bereit. Indem wir Entscheidungen, Anwendungen und Erlebnisse besser an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen – und Angriffe und Bedrohungen besser abzuwehren – machen wir die Netzwerke unserer Kunden schnell, intelligent und sicher.

Unser End-to-End-DDoS- und DoS-Schutz dient als erste Verteidigungslinie. Mit Strategien zu dedizierter Edge, verteiltem DNS und Netzwerk-Cloud-Strategien verhindern unsere Anti-DDoS-Technologien Kollateralschäden und Single Points of Failure. So bieten wir unseren Kunden eine höhere Ausfallsicherheit, dedizierte Scrubbing-Kapazität und eine hochwertige Abwehr von Risiken.

App & API Protector bietet einen umfangreichen Satz leistungsstarker Schutzmaßnahmen mit kundenorientierter Automatisierung. Diese Lösung bietet einige der fortschrittlichsten Automatisierungslösungen für die Anwendungssicherheit, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind, ist aber dennoch einfach zu bedienen. Eine neue adaptive Sicherheits-Engine und branchenführende Kerntechnologien ermöglichen DDoS-Schutz, API-Sicherheit, Bot-Abwehr und eine WAF in einer nutzerfreundlichen Lösung.

Prolexic stoppt DDoS-Angriffe jeder Größe mit schneller, hocheffektiver Abwehr. Prolexic bietet ein Null-Sekunden-SLA für die DDoS-Abwehr, reduziert proaktiv Angriffsservices und passt die Risikominderungskontrollen an den Netzwerk-Traffic an, um Angriffe sofort zu blockieren. Ein vollständig verwaltetes SOCC ergänzt Ihre bestehenden Cybersicherheitsprogramme und hilft Ihnen, die Zeit bis zur Lösung durch bewährte Nutzererlebnisse zu erhöhen.

Edge DNS verhindert DNS-Ausfälle mit der größten Edge-Plattform, damit Unternehmen sich auf eine garantierte, unterbrechungsfreie DNS-Verfügbarkeit verlassen können. Edge DNS ist eine cloudbasierte Lösung, die täglich rund um die Uhr die Verfügbarkeit von DNS gewährleistet sowie gleichzeitig die Reaktionsfähigkeit verbessert und vor den größten DDoS-Angriffen schützt.