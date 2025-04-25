Was ist Sicherheit durch Netzwerksegmentierung?

Veraltete Tools wie VLANs und lokale Firewalls reichen nicht mehr aus, um heutige IT-Umgebungen vor fortschrittlichen, sich schnell weiterentwickelnden Bedrohungen zu schützen.

Da Cyberangriffe immer ausgefeilter werden, geht es nicht mehr darum, ob ein Verstoß auftritt, sondern wann. Sollte es einem Angreifer gelingen, die Sicherheitsmaßnahmen zu überwinden, wird er umgehend versuchen, sich durch laterale Bewegungen von Maschine zu Maschine in der gesamten IT-Umgebung auszubreiten. Da sie den Traffic nur an der Edge kontrollieren, bieten veraltete Firewalls nur wenig Schutz vor Angriffen, die im Netzwerk gestartet oder in das Netzwerk eingedrungen sind. Und Lösungen wie VLANs sind oft zu teuer in der Implementierung, zu zeitaufwendig in der Verwaltung und schlicht ungeeignet für hybride IT-Umgebungen.

Softwarebasierte Sicherheitslösungen für die Netzwerksegmentierung stellen dagegen eine äußerst effektive Alternative dar – insbesondere, wenn sie Richtlinien für die Mikrosegmentierung verwenden. Durch die Festlegung von Mikroperimetern rund um kritische IT-Assets können Sicherheitslösungen für Netzwerksegmentierung Sicherheitskontrollen auf Workload- und Prozessebene anwenden, welche den Zugriff auf wichtige Assets einschränken und gleichzeitig Angriffe mit lateraler Bewegung erkennen und blockieren.

Für Unternehmen, die die schnellste Möglichkeit zur Implementierung von Netzwerksegmentierungssicherheit in Rechenzentren, Cloud- oder Hybrid-Cloud-Umgebungen suchen, bietet Akamai Guardicore Segmentation einen softwarebasierten Ansatz, mit dem Netzwerksicherheit, Datenkonformität und Cloud-Migrationsprozesse auf einer einzigen Plattform optimiert werden können.