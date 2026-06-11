La protection de Content Protector contre l'extraction atténue les bots d'extraction persistants et les dommages qu'ils peuvent causer à votre entreprise.
Ne laissez pas les extracteurs voler votre contenu et réduire vos taux de conversion
Empêchez les extracteurs persistants de voler du contenu pouvant être utilisé à des fins malveillantes, comme la veille concurrentielle/l'espionnage, la manipulation de stocks, la dégradation des performances du site et la contrefaçon. Protégez votre propriété intellectuelle, votre réputation et votre potentiel de revenus grâce à des détections spécialisées.
Assurez la sécurité de votre front-office
Comment fonctionne Content Protector ?
Caractéristiques
- Détections : Un ensemble de méthodes de détection basées sur l'apprentissage machine analyse les données côté client et côté serveur
- Évaluation au niveau du protocole : L'analyse de l'empreinte protocolaire permet d'évaluer la façon dont le client établit la connexion avec le serveur
- Évaluation au niveau de l'application : Elle consiste à évaluer si le client peut exécuter une logique métier rédigée en JavaScript
- Interaction avec l'utilisateur : Les indicateurs évaluent les interactions humaines avec le client via l'écran tactile, le clavier et la souris
- Comportement de l'utilisateur : Il consiste à analyser le parcours de l'utilisateur sur le site Web pour mieux détecter les comportements anormaux
- Détection de navigateurs sans interface : Un JavaScript personnalisé détecte les indicateurs laissés par les navigateurs sans interface, même en mode furtif
- Classification des risques : Attribue le trafic comme présentant un risque faible, moyen ou élevé en fonction des anomalies détectées dans les évaluations de demande
- Mesures de riposte : Inclut la surveillance et l'exclusion, les « tarpits » pour ralentir les connexions et les mesures de sécurité basées sur les défis
Cas d'utilisation de Content Protector
Problèmes de performances du site
Dégradation des performances du site
La protection de Content Protector contre l'extraction atténue les bots d'extraction persistants et les dommages qu'ils peuvent causer à votre entreprise.
Informations sur la concurrence
Veille concurrentielle/espionnage
Les concurrents récupèrent votre contenu pour utiliser les informations contre vous, en fixant des prix plus bas et en apportant des modifications à leur offre en fonction de la vôtre. En mettant un terme aux extracteurs dissimulés, vous réduisez la pression sur les prix et évitez de perdre des ventes au profit des produits sous-cotés des concurrents.
Manipulation des stocks
Manipulation/revente/extraction des stocks
Les bots de revente fouillent constamment les sites ciblés pour trouver les produits en demande disponibles, puis les ajoutent aux paniers, rendant ces produits indisponibles pour les vrais clients. Il s'agit également de la première étape des attaques plus complexes d'accaparement de stocks. La suppression des extracteurs signifie que les clients seront satisfaits de pouvoir accéder aux produits souhaités. Elle s'accompagne aussi d'une augmentation des revenus provenant des opportunités de vente incitative lorsque les utilisateurs ajoutent des produits supplémentaires à leur panier une fois qu'ils ont sécurisé l'article convoité.
Marchandises de contrefaçon
Marchandises de contrefaçon
Des faussaires utilisent le contenu extrait pour créer de faux sites, de faux catalogues de produits et même des textes d'information pour tromper les clients en leur faisant croire qu'ils achètent des biens légitimes. Concrétisez les revenus qui vous étaient destinés et défendez la réputation de votre marque en protégeant vos clients des contrefaçons de mauvaise qualité et en leur évitant de croire qu'ils achètent des marchandises légitimes au vendeur d'origine.
Extraction et rediffusion de sites de médias
Extraction et rediffusion de sites de médias
Les attaquants peuvent extraire des articles d'actualité, des blogs et d'autres contenus de sites Web et les placer sur leurs propres sites, entraînant une perte de visiteurs pour l'organisation d'origine. Et puisque les contrats publicitaires et l'emplacement dans les résultats de recherche sont souvent basés sur le nombre de visiteurs du site/l'audience, une baisse du nombre de visiteurs signifie que vous obtenez moins de revenus publicitaires ou un classement SEO inférieur. Protégez ou augmentez vos revenus publicitaires et retenez l'audience et les visiteurs destinés à votre site en mettant un terme à l'extraction Web.
Pollution des indicateurs du site
Pollution des indicateurs du site
Les attaques de bots non détectées faussent considérablement les indicateurs clés, tels que la conversion sur le site, sur lesquels les équipes commerciales s'appuient pour prendre des décisions d'investissement en matière de stratégie produit et de campagnes marketing. Garantissez des indicateurs précis afin de pouvoir prendre de meilleures décisions d'investissement et générer des revenus.
Foire aux questions (FAQ)
La spécialisation de bot signifie que la détection est plus difficile, car chaque groupe d'opérateurs peut se concentrer sur une partie du bot, comme la télémétrie, puis enchaîner ces parties ensemble de façon à créer un bot spécialisé pour chaque cas d'utilisation unique. Les bots sont désormais équipés et développés différemment en fonction de leur cas d'utilisation, et cela nécessite des détections différentes pour chaque type de bot spécialisé.
Les extracteurs de contenu sont devenus beaucoup plus sophistiqués depuis 2020. Le potentiel de profits pour les attaquants a considérablement augmenté pendant et après la pandémie de COVID-19 en raison des chocs et des pénuries dans la chaîne d'approvisionnement. De nombreux articles sont devenus très recherchés ; par exemple, les vaccins étaient difficiles à trouver au début de la pandémie et les billets d'avion et les réservations d'hôtel ont été pris d'assaut au moment du retour à la normale. Bien que les bots d'extraction soient relativement faciles à détecter, ils sont devenus plus sophistiqués, indétectables et persistants.
Il y a deux grands problèmes potentiels : la quantité de contenu prise et les utilisations de ce contenu après son extraction. Premièrement, même si vous pouvez choisir de rendre une grande partie de votre contenu disponible publiquement sur vos pages Web, il y a une différence significative entre un utilisateur qui recherche combien coûte votre produit sur votre site de commerce en ligne et un concurrent qui extrait l'intégralité de votre catalogue de produits pour s'assurer que ses prix sont toujours à peine inférieurs aux vôtres. Deuxièmement, en plus des motifs de concurrence, il existe de nombreuses façons dont le contenu extrait peut être utilisé pour vous nuire. Par exemple, des faussaires qui doivent rendre leurs produits de contrefaçon aussi réalistes que possible peuvent utiliser vos photos de produits, vos descriptions de produits, votre logo, etc. pour les légitimer.
Démonstration de Content Protector
Nous vous guiderons pendant la simulation d'une attaque par extraction, afin que vous puissiez voir comment Content Protector :
- utilise l'intelligence artificielle pour repérer les comportements suspects et détecter une attaque en cours ;
- vous donne l'évaluation la plus précise et la plus adaptée de votre trafic de bots ;
- fournit de nombreuses réponses nuancées pour vous permettre de bloquer les bots, sans pour autant avertir vos attaquants.
Programmez votre démonstration en deux étapes simples :
- Envoyez le formulaire
- Réservez un créneau avec notre équipe