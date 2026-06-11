Content Protector

Extraction et rediffusion de sites de médias

Les attaquants peuvent extraire des articles d'actualité, des blogs et d'autres contenus de sites Web et les placer sur leurs propres sites, entraînant une perte de visiteurs pour l'organisation d'origine. Et puisque les contrats publicitaires et l'emplacement dans les résultats de recherche sont souvent basés sur le nombre de visiteurs du site/l'audience, une baisse du nombre de visiteurs signifie que vous obtenez moins de revenus publicitaires ou un classement SEO inférieur. Protégez ou augmentez vos revenus publicitaires et retenez l'audience et les visiteurs destinés à votre site en mettant un terme à l'extraction Web.