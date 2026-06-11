La protezione di Content Protector riduce gli scraper persistenti e mitiga i danni che possono causare alla vostra azienda.
Non lasciate che gli scraper sottraggano i contenuti e riducano i vostri tassi di conversione
Impedite agli attacchi di scraping di sottrarre contenuti che possono poi essere utilizzati per scopi illeciti, come l'intelligence competitiva o lo spionaggio, la manipolazione dell'inventario, il deterioramento delle performance del sito e la contraffazione. Proteggete la vostra proprietà intellettuale, la vostra reputazione e il potenziale di profitto con tecniche di rilevamento specifiche.
Assicurate la giusta protezione anche ai front office
Come funziona Content Protector
Funzioni
- Tecniche di rilevamento: una serie di metodi di rilevamento basati sull'apprendimento automatico analizza i dati lato client e lato server
- Valutazione a livello di protocollo: attraverso l'impronta digitale del protocollo si valuta in che modo il client stabilisce la connessione con il server
- Valutazione a livello di applicazione: viene valutata l'eventuale esecuzione della logica aziendale scritta in JavaScript da parte del client
- Interazione dell'utente: le metriche impostate valutano le interazioni dell'utente con il client tramite il touchscreen, la tastiera e il mouse
- Comportamento dell'utente: viene analizzato il percorso dell'utente sul sito web per identificare eventuali comportamenti anomali
- Rilevamento dei browser headless: un JavaScript personalizzato rileva gli indicatori lasciati dai browser headless, anche in modalità invisibile
- Classificazione dei rischi: assegna al traffico un rischio basso, medio o alto in base alle anomali rilevate nella valutazione delle richieste
- Azioni di risposta: sono inclusi sistemi di monitoraggio e rifiuto, tarpit per rallentare le connessioni e misure di sicurezza basate su sfide
Casi di utilizzo di Content Protector
Problemi legati alle performance del sito
Deterioramento delle performance del sito
La protezione di Content Protector riduce gli scraper persistenti e mitiga i danni che possono causare alla vostra azienda.
Intelligence competitiva
Intelligence competitiva e spionaggio
Le aziende concorrenti possono sottrarre i vostri contenuti e utilizzarli contro di voi, riducendo i prezzi e apportando modifiche alle loro offerte. Bloccando gli scraper elusivi si riduce la pressione sui prezzi e si evitano mancate vendite legate ai costi ridotti della concorrenza.
Manipolazione delle scorte
Manipolazione/scalping/scraping dell'inventario
Gli scalper monitorano costantemente siti web mirati per trovare i prodotti più richiesti, quindi li aggiungono ai carrelli, rendendo questi prodotti non disponibili per i clienti reali. Questo solitamente è il primo passo nella realizzazione di attacchi più complessi mirati al furto dell'inventario. La rimozione degli scalper determina clienti soddisfatti che possono accedere ai prodotti desiderati e un aumento dei ricavi derivante dalle opportunità di upselling su quei consumatori che aggiungono ulteriori prodotti ai carrelli dopo essersi assicurati l'articolo desiderato.
Beni di largo consumo
Beni di largo consumo
Gli autori di atti di contraffazione utilizzano i contenuti estratti per realizzare siti, cataloghi di prodotti e persino inserti informativi falsi, al fine di convincere i clienti che si tratta di beni legittimi. Preservate i vostri profitti e salvaguardate la reputazione del vostro brand, proteggendo, al contempo, i clienti da contraffazioni di scarsa qualità e dalla convinzione di acquistare beni legittimi dal venditore originale.
Scraping e ripubblicazione di contenuti multimediali
Scraping e ripubblicazione di contenuti multimediali
Gli autori degli attacchi possono sottrarre articoli, blog e altri contenuti digitali e aggiungerli ai loro siti, facendo in modo che l'organizzazione legittima perda visitatori. Inoltre, poiché le percentuali pubblicitarie e il posizionamento nei motori di ricerca spesso si basano su numeri di visitatori del sito, un numero inferiore significa meno ricavi dalla pubblicità o un progressivo peggioramento del posizionamento. Interrompendo il web scraping, potrete salvaguardare o incrementare i ricavi pubblicitari e fidelizzare i visitatori del vostro sito.
Manipolazione delle metriche del sito
Manipolazione delle metriche del sito
Gli attacchi bot non rilevati possono inquinare significativamente le metriche chiave, come i tassi di conversione, a cui si affidano i team aziendali per prendere decisioni di investimento sui prodotti e sulle campagne di marketing. Assicurate l'accuratezza delle metriche per decisioni d'investimento migliori e maggiori profitti.
Domande frequenti (FAQ)
La specializzazione dei bot implica una maggiore difficoltà di rilevamento, poiché ciascun gruppo di operatori può concentrarsi su una singola parte del bot, come la telemetria, per poi concatenarla ad altri elementi al fine di creare un bot mirato a ogni singolo caso di utilizzo. I bot ora sono realizzati e sviluppati in modo diverso a seconda della specifica esigenza, pertanto sono necessarie tecniche di rilevamento personalizzate per ogni bot di questo tipo.
Gli scraper di contenuti sono diventati molto più sofisticati rispetto al 2020. Il potenziale di profitto per gli autori degli attacchi durante e dopo la pandemia da COVID-19 è aumentato drasticamente a causa delle interruzioni della supply chain e delle difficoltà di approvvigionamento. Numerosi articoli sono diventati molto ricercati. Ad esempio, nel primo periodo della pandemia, i vaccini erano difficili da reperire mentre, quando il lockdown è finalmente terminato, i biglietti aerei e le prenotazioni alberghiere hanno subito un aumento vertiginoso. A differenza del passato, i bot di tipo "scraper" sono diventati più sofisticati, elusivi e persistenti.
Ci sono due problemi principali: la grande quantità di contenuti sottratti e l'uso che ne viene fatto. Sebbene si possa scegliere di rendere disponibile al pubblico una quantità significativa di contenuti, c'è una differenza significativa tra un consumatore che cerca i prezzi dei prodotti sul sito web e un'azienda concorrente che si appropria dell'intero catalogo e ritocca i suoi prezzi in modo da avere un vantaggio competitivo. Inoltre, in aggiunta a riflessioni di carattere concorrenziale, esistono situazioni in cui i contenuti sottratti possono essere utilizzati per scopi disonesti. Ad esempio, gli autori di atti di contraffazione possono impiegare le immagini, le descrizioni e il logo di prodotti legittimi per vendere articoli falsi.
Demo di Content Protector
Con la simulazione di un attacco di scraping, potrete sperimentare di persona come Content Protector:
- Sfrutta l'intelligenza artificiale per individuare comportamenti anomali e identificare un attacco in corso
- Offre una valutazione accurata e automatica del traffico dei bot
- Offre risposte sfaccettate per bloccare i bot senza farlo capire agli autori degli attacchi
Pianificate una demo in due semplici passaggi:
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