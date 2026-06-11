Content Protector

Gli scraper di contenuti sono diventati molto più sofisticati rispetto al 2020. Il potenziale di profitto per gli autori degli attacchi durante e dopo la pandemia da COVID-19 è aumentato drasticamente a causa delle interruzioni della supply chain e delle difficoltà di approvvigionamento. Numerosi articoli sono diventati molto ricercati. Ad esempio, nel primo periodo della pandemia, i vaccini erano difficili da reperire mentre, quando il lockdown è finalmente terminato, i biglietti aerei e le prenotazioni alberghiere hanno subito un aumento vertiginoso. A differenza del passato, i bot di tipo "scraper" sono diventati più sofisticati, elusivi e persistenti.