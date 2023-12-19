Detección innovadora de inyección de procesos mediante las anomalías de red

Introducción

La inyección de procesos se utiliza en casi todas las operaciones de ataque. Los atacantes siguen encontrando formas de manipular las soluciones de seguridad; por ejemplo, ocultando y ejecutando una carga útil dentro de un proceso ya activo.

Las técnicas de inyección se encuentran entre las amenazas que han evolucionado de forma más significativa a lo largo de los años. Estas sofisticadas técnicas de solo memoria están sustituyendo rápidamente a las técnicas de inyección tradicionales, que pueden ser detectadas fácilmente por las soluciones de seguridad modernas, como la detección y respuesta de terminales (EDR).

Independientemente del objetivo del atacante, una inyección efectiva dará paso a intentos de moverse lateralmente, realizar un análisis de la red o instalar un listener que sirva de puerta trasera. De este modo, comienza el juego del gato y el ratón: un atacante encuentra un nuevo vector de ataque, los proveedores de seguridad actualizan su detección, etc.

Estas nuevas técnicas de detección se introducen mensualmente, lo que significa que la tecnología EDR tiene que actualizar sus detecciones con una cantidad mínima de falsos positivos. Teniendo en cuenta el nivel de riesgo que comporta una inyección efectiva, tuvimos que preguntarnos: "¿Qué podemos hacer de manera diferente?»

La mayoría de los mecanismos de detección implican técnicas como el seguimiento de las llamadas de API, los cambios en los indicadores de protección de la memoria, las asignaciones y otros artefactos basados en host. Sin embargo, sabemos que estos mecanismos se pueden manipular mediante nuevas técnicas y amenazas. Estas nuevas técnicas de inyección, ligadas a métodos de omisión de herramientas de detección y respuesta de terminales (EDR), no se detectan ni bloquean de forma sistemática. Esto implica que, como investigadores de amenazas, no podemos depender únicamente de una solución antivirus (AV) o EDR para mitigar estos ataques basados en host, y que necesitamos una forma eficaz de detectar los ataques exitosos.

En esta entrada del blog, presentaremos una técnica de detección de inyección de procesos desarrollada por el equipo de Akamai Hunt que utiliza la detección de anomalías en la red, en lugar de los artefactos basados en host indicados anteriormente. Nuestra técnica se centra en el comportamiento del proceso en la red, lo cual es mucho más difícil de ocultar que los artefactos del host, como las llamadas a API o los cambios en el sistema de archivos. Empleamos esta técnica, entre muchas otras, para detectar malware, movimiento lateral, exfiltración de datos y otros tipos de ataque en las redes de nuestros clientes.

Nuestro sistema de detección consta de tres pasos principales:

Categorizar la comunicación de procesos en grupos de puertos Crear un estándar de periodo temporal variable para la comunicación de procesos normales Comparar los nuevos datos del proceso con el estándar

Si lo desea, no dude en pedir a su equipo de seguridad que implemente la lógica que se describe en esta publicación. Aunque no disponga de la gran cantidad de datos que tenemos en Akamai Hunt, podrá obtener resultados interesantes con sus propios datos.