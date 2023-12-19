Nova detecção de injeção de processo usando anomalias de rede

Introdução

A injeção de processos é usada em quase todas as operações de ataque. Os invasores continuam a encontrar maneiras de manipular soluções de segurança, por exemplo, ocultando e executando uma carga útil em um processo já ativo.

As técnicas de injeção estão entre as ameaças que evoluíram bastante ao longo dos anos. Essas técnicas altamente sofisticadas somente de memória estão substituindo rapidamente as técnicas tradicionais de injeção que são facilmente detectadas por soluções de segurança modernas, como a EDR (detecção e resposta de ponto de extremidade).

Independentemente do objetivo final do agente da ameaça, uma injeção bem-sucedida levará a tentativas de movimento lateral, à realização de uma varredura de rede ou à instalação de um ouvinte para servir como backdoor. Isso dá início ao jogo de gato e rato: um invasor encontra um novo vetor de ataque, os fornecedores de segurança atualizam sua detecção de acordo, e assim por diante.

Essas novas técnicas de detecção são introduzidas mensalmente, o que significa que a tecnologia EDR precisa atualizar suas detecções com uma quantidade mínima de falsos positivos. Considerando o nível de risco que uma injeção bem-sucedida representa, tivemos que nos perguntar: "O que podemos fazer de forma diferente?"

A maioria dos mecanismos de detecção envolve técnicas como rastreamento de chamadas de API, alterações de sinalizadores de proteção de memória, alocações e outros artefatos baseados em host. No entanto, sabemos que esses mecanismos podem ser manipulados por novas técnicas e ameaças. Essas novas técnicas de injeção, encadeadas com os métodos de desvio de EDR, não são detectadas e bloqueadas consistentemente. Isso implica que, como caçadores de ameaças, não podemos depender exclusivamente de uma solução de antivírus (AV) ou EDR para atenuar esses ataques baseados em host, e precisamos de uma maneira eficiente de detectar ataques bem-sucedidos.

Nesta publicação do blog, apresentaremos uma técnica de detecção de injeção de processos desenvolvida pela equipe do Akamai Hunt usando a detecção de anomalias de rede, em oposição aos artefatos baseados em host listados acima. Nossa técnica se concentra no comportamento da rede do processo, algo que é muito mais difícil de esconder do que artefatos de host, como chamadas de API ou alterações no sistema de arquivos. Usamos essa técnica e muitas outras para detectar malware, movimento lateral, exfiltração de dados e outros tipos de ataques nas redes de nossos clientes.

Nossa detecção funciona em três etapas principais:

Categorização da comunicação do processo em grupos de portas Construção de uma linha de base de janela deslizante para a comunicação normal de processos Comparação de novos dados de processo com a linha de base.

Sinta-se à vontade para fazer com que sua própria equipe de segurança implemente a lógica descrita nesta publicação. Mesmo sem a enorme quantidade de dados que temos no Akamai Hunt, você ainda pode esperar obter resultados interessantes com seus próprios dados.