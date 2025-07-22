En diciembre de 2024, publicamos una entrada de blog en la que se destacaba la forma en que los atacantes podían usar indebidamente el marco de la UIA de Microsoft para robar credenciales, ejecutar código y mucho más. La explotación era solo una prueba de concepto (PoC). Hasta ahora.

Aproximadamente dos meses después de la publicación de esa entrada del blog, nuestras preocupaciones se confirmaron cuando se observó una variante del malware troyano bancario Coyote, que hacía un uso indebido de la UIA en el mundo real y que marcó el primer caso conocido de tal explotación.

Este uso indebido de la automatización de la interfaz de usuario (UIA, por sus siglas en inglés) es el más reciente de estos métodos maliciosos de Coyote en su hábitat digital desde su descubrimiento en febrero de 2024.

En esta entrada del blog, analizamos más de cerca la variante para comprender mejor cómo se utiliza la UIA con fines maliciosos y lo que significa para los defensores.