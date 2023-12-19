네트워크 비정상을 이용한 프로세스 주입의 새로운 탐지

서론

프로세스 주입은 거의 모든 공격 작업에 사용됩니다. 공격자들은 이미 활성화된 프로세스 내에서 페이로드를 숨기고 실행하는 등 보안 솔루션을 조작할 방법을 계속 찾고 있습니다.

주입 기술은 수년에 걸쳐 크게 발전한 위협 중 하나입니다. 매우 정교한 메모리 전용 기술로, EDR(엔드포인트 탐지 및 대응)과 같은 최신 보안 솔루션에서 쉽게 탐지할 수 있는 기존의 주입 기술을 빠르게 대체하고 있습니다.

공격자의 최종 단계와 관계없이, 주입에 성공하면 측면 이동, 네트워크 스캔, 백도어 역할을 할 수신기 설치를 시도할 수 있습니다. 이로써 끊임없는 추격 게임이 시작됩니다. 공격자는 새로운 공격 기법을 찾아내고, 보안 벤더사는 그에 따라 탐지 기능을 업데이트합니다.

새로운 탐지 기술은 매월 도입됩니다. 즉 EDR 기술은 최소한의 오탐률로 탐지를 업데이트해야 합니다. 성공적인 주입이 야기하는 위험 수준을 고려할 때, “우리는 무엇을 다르게 할 수 있을까?”라고 자문해야 했습니다.

대부분의 탐지 메커니즘에는 API 호출 추적, 메모리 보호 플래그 변경, 할당, 기타 호스트 기반 아티팩트 등의 기술이 포함됩니다. 그러나 우리는 이러한 메커니즘이 새로운 기술과 위협에 의해 조작될 수 있다는 것을 알고 있습니다. 이 새로운 주입 기술은 EDR 우회 방법과 연계되어 일관되게 탐지 및 차단되지 않습니다. 위협 연구원으로서 우리는 AV(바이러스 백신) 또는 EDR 솔루션에만 의존해 이런 호스트 기반 공격을 방어할 수 없으며, 성공적인 공격을 효율적으로 탐지할 수 있는 방법이 필요합니다.

이 블로그 게시물에서는 Akamai Hunt팀이 위에 나열된 호스트 기반 아티팩트가 아니라 네트워크 비정상 탐지를 활용해 개발한 프로세스 주입 탐지 기술을 소개합니다. Akamai의 기술은 프로세스의 네트워크 행동에 초점을 맞추고 있습니다. 네트워크 행동은 API 호출이나 파일 시스템 변경과 같은 호스트 아티팩트보다 숨기기 훨씬 어렵습니다. 우리는 이 기법과 기타 여러 기법을 활용해 고객사 네트워크에서 멀웨어, 측면 이동, 데이터 유출 및 기타 종류의 공격을 탐지합니다.

탐지는 다음과 같은 세 가지 주요 단계로 이뤄집니다.

프로세스 통신을 포트 그룹으로 분류 정상적인 프로세스 통신을 위한 슬라이딩 윈도우 기준선 작성 기준선과 새 프로세스 데이터 비교

이 게시물에 설명된 로직을 보안팀에서 자유롭게 구축해 보시기 바랍니다. Akamai Hunt의 방대한 데이터가 없더라도 자체 데이터만으로 흥미로운 결과를 얻을 수 있을 것입니다.