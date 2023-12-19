Nuovo rilevamento di inserimento di processo utilizzando le anomalie di rete

Introduzione

L'inserimento di processo viene utilizzato in quasi tutte le operazioni di attacco. Gli autori di attacchi continuano a trovare modi per manipolare le soluzioni di sicurezza; ad esempio, nascondendo ed eseguendo un payload all'interno di un processo già attivo.

Le tecniche di iniezione sono tra le minacce che si sono notevolmente evolute nel corso degli anni. Queste tecniche altamente sofisticate di sola memoria stanno rapidamente sostituendo le tradizionali tecniche di inserimento facilmente rilevabili con moderne soluzioni di sicurezza, ad esempio, risposta e rilevamento degli endpoint (EDR).

Indipendentemente dallo scopo finale dell'autore di minacce, un inserimento riuscito comporterà tentativi di movimento laterale, di esecuzione di una scansione di rete o di installazione di un listener che funga da backdoor. Ciò dà inizio al gioco di inseguimento: un criminale trova un nuovo vettore di attacco, i fornitori di soluzioni per la sicurezza aggiornano il rilevamento di conseguenza, e così via.

Queste nuove tecniche di rilevamento vengono introdotte su base mensile, il che significa che la tecnologia EDR deve aggiornare i propri rilevamenti con un numero minimo di falsi positivi. Considerando il livello di rischio che comporta un inserimento riuscito, abbiamo dovuto chiederci: "Cosa possiamo fare in modo diverso?"

La maggior parte dei meccanismi di rilevamento implica tecniche come il tracciamento delle chiamate API, la modifica dei flag di protezione della memoria, delle allocazioni e altri artefatti basati su host. Sappiamo però che questi meccanismi possono essere manipolati da nuove tecniche e minacce. Queste nuove tecniche di inserimento, concatenate ai metodi di elusione EDR, non vengono rilevate e bloccate in modo coerente Ciò implica che, in quanto addetti all'identificazione delle minacce, non possiamo dipendere esclusivamente da una soluzione antivirus (AV) o EDR per mitigare questi attacchi basati su host e necessitiamo di un metodo di rilevamento efficiente degli attacchi riusciti.

In questo post del blog presenteremo una tecnica di rilevamento dell'inserimento di processo sviluppata dal team Akamai Hunt utilizzando il rilevamento delle anomalie di rete, in contrapposizione agli artefatti basati su host elencati sopra. La nostra tecnica è incentrata sul comportamento di rete del processo che è molto più difficile da nascondere rispetto agli artefatti host, quali chiamate API o modifiche al file system. Utilizziamo questa tecnica e molte altre per rilevare malware, movimenti laterali, esfiltrazione di dati e altri tipi di attacchi nelle reti dei nostri clienti.

Il nostro rilevamento funziona in tre fasi principali:

Categorizzazione della comunicazione del processo in gruppi di porte Creazione di un modello di riferimento sliding window per la normale comunicazione del processo Confronto di nuovi dati di processo con il modello di riferimento

Non esitare a chiedere al tuo team di sicurezza di implementare la logica descritta in questo post. Anche senza l'enorme quantità di dati presente in Akamai Hunt, potrai comunque ottenere risultati interessanti con i tuoi dati.