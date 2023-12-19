Innovative Erkennung von Process Injection mithilfe von Netzwerkanomalien

Einführung

Process Injection wird bei fast jedem Angriffsvorgang eingesetzt. Angreifer finden immer wieder Möglichkeiten, Sicherheitslösungen zu manipulieren, z. B. durch Verbergen und Ausführen einer Payload innerhalb eines bereits laufenden Prozesses.

Injection-Techniken gehören zu den Bedrohungen, die im Laufe der Jahre stark zugenommen haben. Diese hochentwickelten Nur-Speicher-Techniken sind im Begriff, herkömmliche Injection-Techniken, die von modernen Sicherheitslösungen wie z. B. EDR (Endpoint Detection and Response) leicht erkannt werden können, zu verdrängen.

Unabhängig von den endgültigen Absichten der Bedrohungsakteure steckt hinter einer erfolgreichen Injektion der Versuch, laterale Bewegungen zu verursachen, einen Netzwerkscan durchzuführen oder einen Listener als Backdoor zu installieren. Damit beginnt das „Katz-und-Maus“-Spiel: Ein Angreifer findet einen neuen Angriffsvektor, Sicherheitsanbieter aktualisieren ihre Erkennung entsprechend usw.

Diese neuen Erkennungstechniken werden monatlich eingeführt, was zur Folge hat, dass die Erkennungsfunktion der EDR-Technologie mit einer minimalen Anzahl von falsch-positiven Ergebnissen aktualisiert werden muss. In Anbetracht des Risikos, das eine erfolgreiche Injektion darstellt, haben wir uns die Frage gestellt, was wir verändern können.

Die meisten Erkennungsmechanismen umfassen Verfahren wie das Verfolgen von API-Aufrufen sowie die Änderung von Speicherschutz-Signalen, Allokationen und anderen hostbasierten Artefakte. Wir wissen jedoch, dass diese Mechanismen durch neue Techniken und Bedrohungen manipuliert werden können. Diese mit EDR-Umgehungsmethoden verbundenen neuen Injektionstechniken werden nicht konsistent erkannt und blockiert. Das bedeutet, dass wir uns als Bedrohungsjäger nicht ausschließlich auf eine Antiviren- (AV) oder EDR-Lösung zur Abwehr dieser hostbasierten Angriffe verlassen können und auf eine Möglichkeit angewiesen sind, erfolgreiche Angriffe effizient zu erkennen.

In diesem Blog-Beitrag stellen wir Ihnen eine Technik zur Process Injection-Erkennung vor, die vom Akamai Hunt-Team entwickelt wurde und die anstelle der oben aufgeführten hostbasierten Artefakte auf die Erkennung von Netzwerkanomalien setzt. Unsere Technik konzentriert sich auf das Netzwerkverhalten des Prozesses – etwas, das viel schwieriger zu verbergen ist als Host-Artefakte wie API-Aufrufe oder Dateisystemänderungen. Wir verwenden diese und viele andere Techniken, um Malware, laterale Bewegungen, Datenextraktion und andere Arten von Angriffen in den Netzwerken unserer Kunden zu erkennen.

Unsere Erkennung basiert auf drei Hauptschritten:

Kategorisierung der Prozesskommunikation in Port-Gruppen Erstellung einer Sliding Window Baseline für die normale Prozesskommunikation Vergleich neuer Prozessdaten mit der Baseline

Sie können Ihr eigenes Sicherheitsteam die in diesem Beitrag beschriebene Logik gern implementieren lassen. Auch ohne die enorme Datenmenge, die in Akamai Hunt vorliegt, können Sie mit Ihren eigenen Daten interessante Ergebnisse erzielen.