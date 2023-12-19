Introduction

L'injection de processus est utilisée dans presque toutes les opérations d'attaque. Les attaquants continuent de trouver des moyens de manipuler les solutions de sécurité, par exemple en masquant et en exécutant une charge utile dans un processus déjà actif.

Les techniques d'injection font partie des menaces qui ont beaucoup évolué au fil des ans. Ces techniques très sophistiquées qui ne font appel qu'à la mémoire remplacent rapidement les techniques d'injection traditionnelles qui sont facilement détectées par les solutions de sécurité modernes, telles que la détection et la réponse aux points de terminaison (EDR).

Quel que soit l'objectif final de l'acteur de la menace, une injection réussie conduira à des tentatives de déplacement latéral, à une analyse du réseau ou à l'installation d'une fonction d'écoute qui servira de porte dérobée. C'est alors que commence le jeu du chat et de la souris : un attaquant trouve un nouveau vecteur d'attaque, les fournisseurs de sécurité mettent à jour leur détection en conséquence, et ainsi de suite.

Ces nouvelles techniques de détection sont introduites tous les mois, ce qui signifie que la technologie EDR doit mettre à jour ses détections avec un minimum de faux positifs. Compte tenu du niveau de risque que représente une injection réussie, nous avons dû nous interroger : « Que pouvons-nous faire différemment ? »

La plupart des mécanismes de détection font appel à des techniques telles que le traçage des appels d'API, les changements de drapeaux de protection de la mémoire, les allocations et d'autres artefacts basés sur l'hôte. Cependant, nous savons que ces mécanismes peuvent être manipulés par de nouvelles techniques et menaces. Ces nouvelles techniques d'injection, combinées à des méthodes de contournement de l'EDR, ne sont pas systématiquement détectées et bloquées. Cela implique qu'en tant que détecteurs de menaces, nous ne pouvons pas dépendre uniquement d'un antivirus (AV) ou d'une solution EDR pour atténuer ces attaques basées sur l'hôte, et nous avons besoin d'un moyen de détecter efficacement les attaques réussies.

Dans cet article de blog, nous présenterons une technique de détection des injections de processus développée par l'équipe Akamai Hunt qui utilise la détection des anomalies du réseau, par opposition aux artefacts basés sur l'hôte susmentionnés. Notre technique se concentre sur le comportement du réseau du processus, ce qui est beaucoup plus difficile à masquer que les artefacts de l'hôte tels que les appels d'API ou les modifications du système de fichiers). Nous utilisons cette technique et bien d'autres pour détecter les logiciels malveillants, les mouvements latéraux, l'exfiltration de données et d'autres types d'attaques dans les réseaux de nos clients.

Notre détection s'effectue en trois étapes principales :

Catégorisation des communications de processus en groupes de ports Création d'une base de référence de fenêtre coulissante pour une communication de processus normale Comparaison des données d'un nouveau processus avec la base de référence

N'hésitez pas à demander à votre équipe de sécurité de mettre en œuvre la logique décrite dans cet article. Même sans l'énorme quantité de données dont nous disposons dans Akamai Hunt, vous pouvez toujours vous attendre à obtenir des résultats intéressants avec vos propres données.