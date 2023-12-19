ネットワークの異常を利用したプロセスインジェクションの新たな検知方法

はじめに

プロセスインジェクションは、ほぼすべての攻撃で使用されています。攻撃者は、すでに有効になっているプロセス内にペイロードを隠して実行するなど、セキュリティソリューションを巧みに利用する方法を探し続けています。

インジェクション技術は、何年もかけて大幅に進化してきた脅威の1つです。この高度なメモリー専用技術は、エンドポイント検知応答（EDR）などの最新のセキュリティソリューションで簡単に検知できる従来のインジェクション技術に、急速に取って代わりつつあります。

脅威アクターの最終的な目的が何であれ、インジェクションが成功すると、ラテラルムーブメント、ネットワークスキャン、バックドアとして機能するリスナーのインストールの試みにつながります。これにより、いたちごっこが始まります。攻撃者が新しい攻撃ベクトルを見つけると、セキュリティベンダーはそれに応じて検知をアップデートする、といった具合です。

この新しい検知手法は毎月導入されます。つまり、EDRテクノロジーは誤検出を最小限に抑えながら、検知をアップデートしなければなりません。インジェクションが成功した場合に負うリスクの大きさを考えれば、セキュリティベンダーは自らに問いかけなければなりませんでした。もっと違うやり方があるのでは、と。

ほとんどの検知メカニズムでは、API呼び出し、メモリー保護フラグの変更、割り当て、その他のホストベースのアーティファクトの追跡などの手法が使用されます。しかし、このようなメカニズムは新たな手法や脅威によって悪用される可能性があることがわかっています。この新しいインジェクション技術は、EDR回避方法と組み合わせて使用され、検知やブロックを免れる場合があります。これが意味することは、私たちのような脅威ハンターはアンチウイルス（AV）ソリューションやEDRソリューションだけを使用してホストベースの攻撃を緩和することはできず、攻撃の成功を効率的に検知する方法が必要であるということです。

このブログ記事では、上記のホストベースのアーティファクトではなく、ネットワーク異常検知を使用してAkamai Huntチームが開発したプロセスインジェクション検知手法について説明します。Akamaiの手法は、プロセスのネットワーク上でのふるまいに注目します。これは、ホストのアーティファクト（API呼び出しやファイルシステムの変更など）よりもはるかに隠蔽しにくいものです。この手法やその他のさまざまな手法を使用して、お客様のネットワークでマルウェア、ラテラルムーブメント、データ窃取、その他のタイプの攻撃を検知します。

Akamaiの検知は、主に次の3つのステップで行われます。

プロセス通信をポートグループに分類する 通常のプロセス通信のためのスライディングウィンドウのベースラインを構築する 新しいプロセスデータをそのベースラインと比較する

この記事で説明されているロジックを、ぜひ自社のセキュリティチームでの自由な実装にご活用ください。Akamai Huntほど膨大な量のデータを保有していなくても、独自のデータを使用して、興味深い成果を得ることができます。