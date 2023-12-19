利用网络异常检测进程注入的新方法

前言

进程注入是几乎所有攻击操作中常用的手段之一。为了实施攻击，攻击者会不断寻找方法来操纵安全解决方案，例如，在已经活动的进程中隐藏和执行攻击负载。

注入技术是近年来发展迅速的威胁之一。这些高度复杂且仅依赖于内存的技术正在迅速取代传统的注入技术，因为传统注入技术很容易被现代安全解决方案检测到，例如端点检测和响应 (EDR)。

无论攻击者的最终目标是什么，一旦成功实施注入攻击，他们就会试图进行横向移动、执行网络扫描或安装侦听器作为后门。这就像是一场猫捉老鼠的游戏：攻击者找到一种新的攻击媒介，安全供应商便会相应地更新其检测机制，周而复始。

由于每个月都会推出新的检测技术，EDR 技术必须定期更新其检测机制，以减少误报。考虑到注入攻击一旦成功所带来的风险，我们需要思考一个问题：我们能否另辟蹊径？

大多数检测机制都会使用跟踪 API 调用、监测内存保护标志的变动、内存分配以及其他基于主机的特定痕迹等技术。然而，我们深知这些机制可能会受到新技术和威胁的影响而遭到操纵。这些新的注入技术在与 EDR 绕过方法结合后，会使持续检测和拦截变得更加困难。也就是说，作为威胁搜寻人员，我们不能仅仅依赖防病毒 (AV) 或 EDR 解决方案来抵御这些基于主机的攻击，而是需要一种能够有效检测已得逞攻击的方法。

在这篇博文中，我们将介绍 Akamai Hunt 团队开发的进程注入检测技术。与之前提到的基于主机的特定痕迹的检测技术不同，这种技术可通过检测网络异常来识别进程注入攻击。我们的技术关注进程的网络行为——相比于主机上的特定痕迹，如 API 调用或文件系统更改，网络行为更难以隐藏。我们将这种技术以及多种其他技术结合起来，共同检测恶意软件、横向移动、数据泄露以及客户网络中可能存在的其他类型的攻击。

我们的检测技术包含三个核心步骤：

按端口组对进程通信进行分类 建立移动窗口基线，确保正常的进程通信 将新进程数据与基线进行比较

欢迎您的安全团队实施本文所述的逻辑。即使没有像我们在 Akamai Hunt 中收集的大量数据，您仍然可以使用自己的数据来获得值得关注的结果。