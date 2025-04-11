¿Qué es DNSSEC y cómo funciona?

La implementación de DNSSEC ayuda a proteger su dominio contra el envenenamiento de caché de DNS y la falsificación de respuestas. Se trata de un complemento esencial a su dominio, ya que el panorama digital actual exige que la arquitectura del propietario de un sitio web esté protegida de principio a fin, y un ataque DNS que consiga su propósito puede dañar en gran medida la reputación de una marca.

La resolución de DNS se produce antes de que un usuario interactúe con la aplicación de un sitio web. Si un atacante intercepta la solicitud de DNS, un usuario que esté intentando visitar un sitio web puede interactuar con un sitio falso (destinado a engañar al usuario) y no con el sitio deseado, y la agresiva arquitectura de almacenamiento en caché del protocolo dificulta la rectificación rápida de los registros envenenados.

Por lo tanto, incluso si un sitio web está protegido por firewalls sólidos, los datos y la tecnología de un usuario final estarán en riesgo si la arquitectura DNS de un sitio no está suficientemente protegida con el uso de DNSSEC (Figura).