Akamai でのゼロトラストの実現方法

Akamai を使用すると、5 つの簡単な手順でゼロトラスト・ネットワーク・セグメンテーション・ポリシーを実装できます。

接続とフローのマッピング

Akamai Guardicore Segmentation は、アプリケーション、ワークロード、デバイスに加え、それらの間の接続とフローを全体的に可視化するリアルタイムの履歴マップを提供します。この可視性により、アプリケーションの依存関係を完全に理解したうえで、ゼロトラスト・ネットワーク・セグメンテーション・ポリシーを確立できます。

マイクロ境界の設定

Akamai は、IT オペレーターが安全な境界をすばやく設計できるように、ゼロトラストの推奨案を自動的に提示します。

ゼロトラストセグメンテーションの適用

Akamai のソフトウェアベーステクノロジーを利用すれば、内部ファイアウォールや VLAN よりも俊敏な方法でゼロトラスト・ネットワーク・セグメンテーションを実現できます。Akamai では、アプリケーションレベルでのセグメンテーションにより、どのようなインフラでもワークロードに応じて適切なポリシーを適用できます。

セキュリティ自動化とオーケストレーションの使用

Akamai Guardicore Segmentation は、オーケストレーションツールと簡単に統合できるため、複雑な環境でも導入・展開を合理化できます。商用プラットフォームやオープン・ソース・プラットフォームの多くと統合できるだけでなく、ゼロトラスト・ネットワーク・セグメンテーションを実装する際にお客様が独自に統合できるよう、広範なオープン REST API を提供し、これに関する資料も十分に用意しています。

ワークロードのセキュリティ確保

Akamai の違反検知テクノロジーを実装して、悪性のトラフィックを特定しブロックします。動的ディセプション機能は、悪性のラテラルムーブメントを特定し分析するために役立ちます。また、シグネチャーベースのレピュテーション分析により、ネットワークトラフィック内の悪性プロセスを検知できます。