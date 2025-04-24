如何通过 Akamai 实现 Zero Trust

Akamai 允许您通过五个简单的步骤实施 Zero Trust 网络分段策略：

绘制连接和流动情况

Akamai Guardicore Segmentation 提供实时和历史信息图，可全面监测应用程序、工作负载和设备以及它们之间的连接和流动情况。这种监测能力可确保您的 Zero Trust 网络分段策略建立在对应用程序依赖关系的全面了解之上。

设置微边界

Akamai 提供自动 Zero Trust 建议，可帮助您的 IT 操作人员快速设计安全边界。

执行 Zero Trust 分段

与内部防火墙和 VLAN 相比，Akamai 基于软件的技术提供了一种更灵活的方式来实现 Zero Trust 网络分段。在 Akamai 帮助下，您可以分段到应用程序级别，以确保您的策略在任何基础架构上都能跟随工作负载。

依赖于安全自动化和编排

Akamai Guardicore Segmentation 可与编排工具轻松集成，以精简复杂环境中的部署。除了与许多商业和开源平台进行集成外，我们还提供了一个内容广泛、记录完备的开放式 REST API，让您在实施 Zero Trust 网络分段时可以创建自己的集成。

保护您的工作负载

实施 Akamai 漏洞检测技术，以识别并阻止恶意流量。动态欺骗功能有助于识别和分析恶意的横向移动。基于签名的信誉分析可以检测网络流量中的恶意进程。