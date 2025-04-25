네트워크 세그멘테이션이란 무엇일까요?

Akamai로 제로 트러스트를 활성화하는 방법

Akamai는 다음과 같은 간단한 5단계로 제로 트러스트 네트워크 세그멘테이션 정책을 구축할 수 있도록 지원합니다.

연결과 흐름 매핑

Akamai Guardicore Segmentation은 애플리케이션, 워크로드, 디바이스는 물론 이들 간의 연결과 흐름에 대한 전체적인 가시성을 확인할 수 있는 실시간 맵과 이전 내용 맵을 제공합니다. 이러한 가시성을 통해 제로 트러스트 네트워크 세그멘테이션 정책은 애플리케이션 의존성에 대한 완벽한 이해를 기반으로 하게 됩니다.

마이크로 경계 설정

Akamai는 IT 운영자가 보안 경계를 신속하게 설계할 수 있도록 제로 트러스트 권장 사항을 자동으로 제공합니다.

제로 트러스트 세그멘테이션 적용

Akamai의 소프트웨어 기반 기술은 내부 방화벽과 VLAN보다 더욱 민첩한 방식으로 제로 트러스트 네트워크 세그멘테이션을 실현합니다. Akamai를 사용하면 애플리케이션 수준으로 세그멘테이션할 수 있으므로 인프라 전반에서 정책이 워크로드에 따르도록 할 수 있습니다.

보안 자동화와 오케스트레이션에 의존

Akamai Guardicore Segmentation은 오케스트레이션 툴과 간편히 통합되어 복잡한 환경에서의 배포를 간소화합니다. 많은 상용 및 오픈 소스 플랫폼과의 통합 외에도, 제로 트러스트 네트워크 세그멘테이션을 구축할 때 자체적으로 통합을 생성할 수 있도록 잘 문서화된 광범위한 오픈 REST API를 제공합니다.

워크로드 보호

Akamai의 유출 탐지 기술을 구축해 악성 트래픽을 식별하고 차단합니다. 동적 디셉션 기능은 악성 측면 이동을 식별하고 분석하는 작업을 지원합니다. 또한 시그니처 기반 평판 분석은 네트워크 트래픽에서 악성 프로세스를 탐지할 수 있습니다.