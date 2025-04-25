Was ist Netzwerksegmentierung?

So erreichen Sie Zero Trust mit Akamai

Akamai ermöglicht die Implementierung von Zero-Trust-Richtlinien für die Netzwerksegmentierung in fünf einfachen Schritten:

Verbindungen und Flows zuordnen

Akamai Guardicore Segmentation bietet Echtzeit- und Verlaufsdiagramme, die einen vollständigen Einblick in Anwendungen, Workloads und Geräte sowie in die Verbindungen und Flows zwischen diesen Elementen bieten. Diese Transparenz stellt sicher, dass Ihre Zero-Trust-Richtlinien für die Netzwerksegmentierung auf einem vollständigen Verständnis der Anwendungsabhängigkeiten basieren.

Mikroperimeter einrichten

Akamai bietet automatische Zero-Trust-Empfehlungen, die Ihren IT-Betreibern helfen, schnell sichere Perimeter aufzubauen.

Zero-Trust-Segmentierung durchsetzen

Die softwarebasierte Technologie von Akamai bietet einen agileren Pfad zu Zero-Trust-Netzwerksegmentierung als interne Firewalls und VLANs. Mit Akamai können Sie auf Anwendungsebene segmentieren, um sicherzustellen, dass Ihre Richtlinien Workloads in jeder Infrastruktur abdecken.

Sicherheitsautomatisierung und -orchestrierung einsetzen

Akamai Guardicore Segmentation lässt sich einfach in Orchestrierungstools integrieren, um die Bereitstellung in komplexen Umgebungen zu optimieren. Zusätzlich zu den Integrationen für viele kommerzielle Plattformen und Open-Source-Lösungen bieten wir eine umfangreiche, gut dokumentierte offene REST-API, mit der Sie bei der Implementierung der Zero-Trust-Netzwerksegmentierung Ihre eigenen Integrationen erstellen können.

Ihre Workloads schützen

Implementieren Sie die Technologien von Akamai zur Erkennung von Sicherheitsverstößen, um schädlichen Traffic zu identifizieren und zu blockieren. Dynamische Täuschungsfunktionen helfen bei der Identifizierung und Analyse schädlicher lateraler Netzwerkbewegung. Und signaturbasierte Reputationsanalysen können schädliche Prozesse im Netzwerktraffic erkennen.