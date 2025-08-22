O que é segmentação de rede?

Como ativar o Zero Trust com a Akamai

A Akamai permite que você implemente políticas de segmentação de rede Zero Trust em cinco etapas simples:

Mapeamento de conexões e fluxos

A Akamai Guardicore Segmentation oferece mapas históricos e em tempo real que proporcionam visibilidade total sobre aplicações, cargas de trabalho e dispositivos, e sobre as conexões e os fluxos entre eles. Essa visibilidade garante que suas políticas de segmentação de rede Zero Trust se basearão em uma compreensão total das dependências das aplicações.

Definição de microperímetros

A Akamai apresenta recomendações automáticas de Zero Trust que ajudam seus operadores de TI a projetar perímetros seguros rapidamente.

Aplicação da segmentação Zero Trust

A tecnologia da Akamai com base em software oferece uma maneira mais ágil de alcançar a segmentação de rede Zero Trust do que as VLANs e os firewalls internos. Com a Akamai, você pode segmentar até o nível da aplicação para garantir que suas políticas sigam as cargas de trabalho em qualquer infraestrutura.

Confiança na automação e orquestração da segurança

A Akamai Guardicore Segmentation se integra facilmente às ferramentas de orquestração para simplificar a implantação em ambientes complexos. Além das integrações a muitas plataformas comerciais e de código aberto, nós oferecemos uma API REST aberta, abrangente e bem documentada que permite que você crie suas próprias integrações ao implementar a segmentação de rede Zero Trust.

Proteção de suas cargas de trabalho

Implemente as tecnologias de detecção de violações da Akamai para identificar e bloquear o tráfego mal-intencionado. Os recursos de dissimulação dinâmica ajudam a identificar e analisar movimentos laterais mal-intencionados. Além disso, a análise de reputação com base em assinatura pode detectar processos mal-intencionados no tráfego de rede.