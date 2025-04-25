Qu'est-ce que la segmentation réseau ?

Comment activer Zero Trust avec Akamai

Akamai vous permet de mettre en œuvre des règles de segmentation réseau Zero Trust en cinq étapes simples :

Mapper les connexions et les flux

Guardicore Segmentation d'Akamai propose des cartes historiques et en temps réel qui offrent une visibilité totale sur les applications, les charges de travail et les terminaux, ainsi que sur les connexions et les flux entre eux. Cette visibilité garantit que vos règles de segmentation réseau Zero Trust se baseront sur une compréhension complète des dépendances des applications.

Définir les micropérimètres

Akamai propose des recommandations Zero Trust automatiques qui aident vos opérateurs informatiques à concevoir rapidement des périmètres sécurisés.

Appliquer la segmentation Zero Trust

La technologie logicielle d'Akamai offre un moyen de parvenir à une segmentation réseau Zero Trust plus flexible que les pare-feu et les VLAN internes. Avec Akamai, vous pouvez effectuer une segmentation au niveau des applications pour vous assurer que vos règles suivent les charges de travail dans toutes les infrastructures.

Miser sur l'automatisation et l'orchestration de la sécurité

Guardicore Segmentation d'Akamai s'intègre facilement aux outils d'orchestration afin de rationaliser le déploiement dans des environnements complexes. Outre l'intégration à de nombreuses plateformes commerciales et open source, nous proposons une API Open REST complète et bien documentée qui vous permet de créer vos propres intégrations lors de la mise en œuvre de la segmentation réseau Zero Trust.

Sécuriser vos charges de travail

Mettez en œuvre les technologies d'Akamai de détection des violations pour identifier et bloquer le trafic malveillant. Les fonctionnalités de leurre dynamiques permettent d'identifier et d'analyser les mouvements latéraux non autorisés malveillants. Et l'analyse de la réputation basée sur les signatures permet de détecter les processus malveillants dans le trafic réseau.