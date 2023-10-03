電気通信大学、Akamaiのクラウドサービスでストレージ長期保存の課題を軽減

アカマイ・テクノロジーズ合同会社（本社：東京都中央区、職務執行者社長：日隈 寛和、以下「Akamai」）は、国立大学法人 電気通信大学(東京都調布市、学長：田野 俊一、以下「電通大」)が、Akamai のクラウドコンピューティングを活用し、ストレージ保存の課題の軽減に取り組んでいると発表しました。

高度な先端科学技術の教育研究機関として知られる電通大は、情報・電気・通信を中核としつつ、物理工学・材料科学、生命科学、光科学、エレクトロニクス、ロボティクス、機械工学、メディアなど、理工学の基礎から応用まで、広範な分野での教育と研究を行っています。

電通大では日々膨大な量の研究データを蓄積しており、今後さらに爆発的に増えていくであろう研究データを長期保存するにあたり、大容量で安価なクラウドストレージサービスが必要と考えていました。複数社のサービスと比較検討する中で、Akamaiのクラウドコンピューティングの1ヶ月間無償検証を利用し、AkamaiのクラウドコンピューティングのS3互換マネージドオブジェクトストレージとGakuNin RDM（国立情報学研究所（NII）が提供し、研究者が研究データや関連資料を管理・共有するために利用している、研究データ管理サービス）との互換性の検証を行いました。この検証により、Akamai のクラウドコンピューティングのS3互換マネージドオブジェクトストレージがGakuNin RDMのS3互換ストレージとして接続可能であることが確認できたことから、電通大は、同サービスが研究データ長期保存のための選択肢の一つになると考えています。