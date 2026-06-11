Cranfield University

Luke Whitworth氏は、ネットワークから高リスクの情報を取得できる持続的で巧妙なサイバー攻撃に不安を感じていました。同氏は、Cranfield Universityのネットワークセキュリティを担当するコアチームのメンバーとして、2か所のキャンパスの学生約4,700人とスタッフ約1,600人にサービスを提供しています。

Cranfield Universityは、科学、工学、テクノロジー、経営の専門分野の大学院課程および研究に特化したイギリスの公立大学です。同大学のネットワークには固有の課題があり、Whitworth氏やチームの他のメンバーを悩ませていました。Cranfield Universityは世界各地の研究機関をサポートしているため、どこからでもアクセスできるように、ネットワークを適切に開かれた状態にしておく必要があるのです。

しかし、攻撃者は巧妙さを増し、特権システムへのパイプになり得る人に的を絞るようになりました。さらに、世界各地に所在する英語を母国語としない学生やスタッフは、標的型フィッシング攻撃を受けやすくなります。

データ漏えいが発生すれば、最近制定されたGDPR規則により、大学に多額の制裁金を課される可能性があります。少なくとも、データ漏えいが公になれば大学の評判は大きく損なわれます。こうした状況を考え、Whitworth氏は攻撃後に修正するのではなく、攻撃が起きないようにする方法を求めていました。

シンプルで高度なセキュリティソリューションが必要

平均して週に約2,600件のセキュリティ脅威が発生しているため、Whitworth氏と同僚は常に警戒を怠らず、このような大量攻撃に効果的に対処する必要があります。チームは数年前に、Domain Name Service Response Policy Zones（DNSRPZ）に基づいた無料のセキュリティソリューションを使用することにしました。このソリューションはDNSサーバーへのレピュテーションフィードとして、悪性のドメインやIPアドレスのリストを提供してくれるので、これを利用してアクセスの許可または拒否の選択ができます。しかし、そのリストにドメインやIPアドレスが掲載された理由を知ることができないため、ユーザーに詳細情報を求められた際に、セキュリティチームは調査して対応することができませんでした。

さらに、このソリューションで一部のマルウェアやフィッシングドメインをブロックしても、エンドユーザーは自分のデバイスに任意のDNSリゾルバーを簡単に設定できます。そうなると、RPZリストは役立ちません。しかも、このソリューションが原因で大学のDNSサーバーが数回停止しました。セキュリティチームが相当量のエンジニアリング作業を行って問題を修正し、DNSサーバーを再起動するまで、学生やスタッフはネットワークにアクセスできませんでした。

Whitworth氏は、Cranfield UniversityがDNSサーバーに障害や停止が生じないという確証を必要としていたことを次のように説明しています。「DNSをセキュリティ制御に使用すれば非常に効果的であることはわかっています。ただ、当大学のDNSプラットフォームが十分に堅牢で、セキュリティ制御に利用しても影響が生じないという確証が必要でした」。

Akamai Secure Internet Access Enterpriseはあらゆる要件を満たすツール

Cranfield Universityが使用していた無料のRPZリストサービスが有料になったため、Whitworth氏とチームは新たなソリューションを探して導入することにしました。RPZリストの利用料を払って使用することも検討しましたが、すでに市場で効果が実証されている他のソリューションを調べてみた方がよいと思われました。Whitworth氏は、Akamai Secure Internet Access Enterpriseを同様のソリューションと比較してみて、Akamaiが教育研究機関特有の問題をよく理解していることがわかり、Cranfield UniversityにはAkamaiのソリューションが最適であると感じました。

Secure Internet Access Enterpriseによって、Cranfield Universityはセキュリティチームが望んだすべての機能を提供するツール群を手に入れることができます。比較したもう一方のソリューションベンダーでは、基本サービス以外の機能には追加料金がかかりました。Whitworth氏が感心したのは、Akamaiの専門技術やスキル、Intelligent Edge™ Platformの耐障害性と規模、そしてAkamaiの他に類を見ないインターネット視点に基づく脅威インテリジェンスの質の高さです。また、Akamaiソリューションには包括的なダッシュボードがあり、すべての脅威イベントについて詳細情報を見ることができる点も高く評価しています。

Cranfield UniversityはSecure Internet Access EnterpriseのオープンAPIを通じて、同大学の既存のレポーティングプラットフォームにサービスを統合できました。Whitworth氏によると、Akamaiのソリューションを利用するまで、セキュリティチームはこのレベルのセキュリティ情報を統合できませんでした。

「私たちは簡単ですぐに導入して使用できるソリューションを求めていて、Secure Internet Access Enterpriseはぴったりでした。このソリューションは、スタッフに高度なセキュリティスキルがなくても管理できます。スタッフはSecure Internet Access Enterpriseがどのような脅威をブロックするのか簡単に知ることができ、影響を受けたデバイスを識別して修復するためにさらに調査が必要かどうかも判断できます」とWhitworth氏は言います。

セキュリティポスチャの強化

Secure Internet Access Enterpriseからレポーティングソリューションに脅威イベントを入力することで、同大学はネットワーク上の脅威を効果的に監視できるようになりました。Whitworth氏とチームは、Akamai APIを使用して各イベントを個別にインジェストできる機能が気に入っています。これにより、イベントレコードの時間やクエリーを確認し、これらをCranfield UniversityのDNSサーバーログのリクエストにマッピングできます。怪しいDNSリクエストのソースがワイヤレスクライアントであれば、そのワイヤレスシステムを調べるようにプログラムできます。また、APIが戻したレコードからユーザー名を判断することもできます。

組織内で開発されたダッシュボードにはこうした多彩な情報が表示され、セキュリティチームが問題視しているIPアドレスや、潜在的に有害なアクティビティを把握できます。「こうした情報すべてをシステムに積み重ねていくことで、ダッシュボードの情報が多彩になり、ネットワークアナリストは関連するすべての情報を1か所から簡単に把握できます」。

今後は大学のラップトップにSecure Internet Access Enterpriseクライアントソフトウェアを展開し、さらに防御レベルを高める計画です。そうすれば、大学のネットワーク外でも、管理されているラップトップのユーザーに、高度なサイバー脅威に対して大学のネットワーク内にいる場合と同レベルの防御を提供できます。VPNを使用する必要はありません。これにより、ラップトップがキャンパスネットワーク外で使用されているときに感染し、キャンパスネットワークに戻ったときに感染が横に拡大するリスクを最小限に抑えることができます。

Whitworth氏はまた、利用規定のコンプライアンスを即座に全体に強制するオプションも、今後大学が必要とするようになったときに便利だと感じています。

「ユーザーはどこにいても仕事ができることを期待するので、Secure Internet Access Enterpriseのようなソリューションが不可欠です。このソリューションのおかげで、ユーザーが期待しているオープンネットワークを提供できます」とWhitworth氏は締めくくっています。

Cranfield Universityについて

Cranfield Universityは、テクノロジーと経営分野の教育および革新的研究で世界をリードする専門大学院です。航空、防衛および安全保障、エネルギーおよび電力、環境および農業食品、製造、輸送システム、水といった専門テーマに力を入れています。Cranfield School of Managementは経営分野における世界有数の教育研究機関です。世界水準の大規模な施設を多数擁し、それらを活用して教育や研究の質を高めています。ヨーロッパでは、空港を所有および運営するとともにエアラインの資格を有する大学はCranfieldだけです。Cranfieldは、毎年4,500人を超える大学院生を教育し、1,500人の教職員を雇用しています。工学修士を取得する学生数はイギリス最大であり、教職員と学生の数の比率はイギリスの最高水準（教員1人あたり学生7人）です。世界中の企業、産業団体、政府と緊密に協力しています。産業界とのパートナーシップ、応用研究プロジェクト、エグゼクティブ教育および職業能力開発プログラムを通じて、現在1,500社の企業や団体と協力関係にあります。研究活動を通じた産業界からの収益がイギリス国内1位であり、研究の81 %がREF（Research Excellence Framework、2014）によって「世界をリードする」または「国際的に優れている」と評価されていますCranfield Universityは1946年にCollege of Aeronauticsとして創立されました。この種の教育機関では初めての大学院です。School of Managementは1967年創立です。www.cranfield.ac.uk/