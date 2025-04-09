ヘルスケアデータは攻撃者にとって金鉱です。Akamai を導入する前は、ボットがログインページを定期的にスクレイピングし、盗んだ認証情報を使用して侵入を試行していました。「アイデンティティの窃取は風土病のようなものです」と CISO は指摘しています。

Web サイトのデザインを委託したパートナーのセキュリティ管理に依存するだけでは、もはや不十分でした。Akamai Bot Manager を導入することで、このヘルスケアシステムは毎月数百もの悪性ボットをブロックし、患者データを保護し、不正リスクを軽減し、患者サービスをスムーズに運営できるようになりました。