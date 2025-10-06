世界中から多様な宿泊客を受け入れるホテル業界において、IT サービスのセキュリティは最重要課題の 1 つです。サイバー攻撃が日々巧妙化し、激化するにつれて、個人情報の保護はますます重要になってきています。それに合わせてアパグループでも、Akamai のサービスを利用して DDoS 対策を講じるなど、セキュリティ対策の強化に努めてきました。

しかし、アパホテルがアプリによるプロセスのデジタル化に成功したことで、新たな攻撃の対象領域が露呈しました。それは、アプリや企業間連携で使用される API です。近年、ホテル運営は多様化、分散化しており、利用するシステムやサードパーティのサービスの数も増加しています。その結果、API の数も重要度も増し、ホテルのインフラの重要な一部となりました。同時に、API を狙ったサイバー攻撃も増加しているため、適切なセキュリティ対策が求められています。

アパホテルは API 通信のログを収集していましたが、その量が膨大であったため、人間の手で攻撃の兆候を検知することは不可能でした。従来からセキュリティ組織の体制強化は行ってきましたが、個人に求められることは増え続けています。濱本氏と彼のチームは、API セキュリティを大幅に強化することで、宿泊客だけでなく、何かインシデントが起きれば矢面に立つことになるホテルの従業員も守りたいと考えていました。

「API アクティビティの可視化が重要でした」と、濱本氏は言います。「ただログを読みやすくするのではなく、API 通信に精通したセキュリティ専門家の視点を必要としていました。私たちがポイントを明確に特定できれば、当社のアプリや API を開発するベンダーと連携しやすくなります」

サービスと API の将来的な拡張を見据え、API 保護に特化した Akamai API Security を選択しました。

アパグループでは、従来から WAF や DDoS 対策など Akamai のセキュリティソリューションを活用しており、技術とサポートの両方の信頼性を高く評価してきました。API Security の決め手となったのは、単なるログの可視化と分析だけでなく、既存のセキュリティサービスとシームレスに連携して攻撃をブロックし、全体的なセキュリティ対策を強化できることでした。

「Akamai について最も高く評価していることの 1 つは、Akamai のサポートです。セキュリティは複雑で、詳細を正確に理解している専門家を見つけるのは至難の技です。しかし、Akamai はこのようなギャップを埋め、攻撃を迅速に解決するための参謀的な役割も担ってくれます。特に API Security のワークショップは、攻撃者の視点を理解するのに役立ちました。その結果、私たちのチームメンバーの多くがセキュリティに関心を持つようになり、これは大きなメリットです」と、濱本氏は説明します。