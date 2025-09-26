©2025 Akamai Technologies
最新化するビジネス融資
RDC.AI は、銀行がより迅速で正確なデータ主導の意思決定を実現するための、AI を活用した意思決定プラットフォームを構築し、商業用の融資スペースを再定義しています。しかし、急速な成長に伴い、顧客と規制当局の双方からの期待が高まっています。RDC.AI は、自信を持って安全に拡張するために、予算内に収まる、または速度を低下させることのない、エンタープライズグレードの保護を必要としていました。Akamai のサイバーセキュリティソリューションにより、RDC.AI はデジタルフットプリントを削減し、ゼロトラスト・アクセスを実装し、コンプライアンスポスチャを強化しながら、金融サービス業の顧客の安全な導入をサポートしました。
銀行向けの既製 AI プラットフォームでブラックボックスを排除する
RDC.AI は、透明でわかりやすい機械学習によって財務リスクのモデリングを変革しています。謎に満ちたブラックボックスを提供するのではなく、明快さ、コンプライアンス、および信頼をサポートするように設計された単一のプラットフォームを銀行に提供します。この実証済みのソリューションにより、銀行は AI を活用したポートフォリオ管理と、内容を理解して説明できる意思決定ツールを使用して、ビジネスおよび商業融資において、よりスマートでデータ主導の意思決定を下すことができます。
RDC.AI のプラットフォームは、単純な「はい」や「いいえ」の答えを返すことを超えて、金融機関が行う融資関連の繊細な意思決定を支援します。「もし誰かが 8 万ドルの融資を求めてきたら、データは 6 万 5,000 ドルがより適切な融資額であることをリスクパラメータに基づいて示し、その理由を正確に説明するかもしれません」と RDC.AI の Chief Information Security Officer の Dr. Kevin Tham 氏は述べています。
既存のセキュリティソリューションの限界を超える
RDC.AI は、スタートアップから始めてスケールアップまで成熟してきたため、複雑さの増大や顧客の期待に応えるためにセキュリティモデルを進化させる必要がありました。同社は当初、AWS を活用して各顧客の環境の仮想プライベートクラウドを管理していました。しかし、ビジネスが成長するにつれて、コスト効率と運用のシンプルさを維持しつつ安全な拡張を行うための要件を満たすことが難しくなっていきました。特に、シングルテナント環境の運用や高度なセキュリティ設定の操作への需要が前提になっていると、これが顕著になります。
同時に、RDC.AI が成長したことにより、顧客と従業員に内部リソースへのアクセスを提供するために使用されていた従来の VPN ではその需要に対応しきれなくなりました。VPN インフラを維持することで、運用上のオーバーヘッドと複雑さが増大したのです。「自社のアクセスソリューション運営を止めるべき時が来たのです」と Tham 氏は述べています。
「さらに、成長するにしたがい、転換点にも達しました。コスト曲線が垂直になることなく拡張できるソリューションが必要でした」と、同氏は続けます。
Akamai：大規模に実証済み。だから、成長のために選ばれる
Tham 氏は Fastly、Cloudflare、Akamai を比較しました。Qantas や Woolworths Group などのオーストラリアの大手企業で Akamai を使用した経験があったことから、パフォーマンスや制御を犠牲にすることなく、企業グレードの要求に対応できる Akamai の能力に信頼を寄せていました。「説得を受ける必要はほとんどありませんでした。Akamai の効果を知っていたからです。さらに、顧客を追加しても、費用が指数関数的に増加しないようなサービスを求めていました。それを実現してくれたのが、Akamai です」と Tham 氏は述べています。
現在、RDC.AI は 3 つの Akamai ソリューションを使用して、スタックのすべてのレイヤーを保護しています。それは、Akamai App & API Protector、Akamai Enterprise Application Access、そして Akamai Secure Internet Access です。Tham 氏は次のように述べています。「Akamai は信頼できる会社として名が通っているため、顧客との会話も簡素化されます。」
ゼロトラスト・アクセスによる影響範囲の縮小
App & API Protector が RDC.AI のプラットフォームと顧客向け API を保護する一方で、Akamai はまた、Tham 氏のチームに VPN よりもエレガントなアクセスモデルを提供しました。Tham 氏は次のように説明しています。「従来の VPN では、一旦入ると環境全体にアクセスできてしまいます。これにより、デバイスが侵害された場合の影響範囲が大きくなります。Akamai Enterprise Application Access を使用すると、そのリスクを回避することができます」
RDC.AI は Enterprise Application Access を使用して、顧客のデータサイエンティストのための強力な Web 基盤の環境である Genesis Studio への安全なエントリーを実現しています。また、インフラチームは、Akamai ソリューションを使用して、選択したクラウドワークロードへのセキュアな SSH アクセスを実現しているため、独自の VPN サーバーを実行および維持する必要がなくなります。
「以前は、Web アプリにアクセスするためだけに VPN アクセスを提供していました。それは、ユーザーに手榴弾で魚を捕らせるようなものでした」と Tham 氏は述べています。「現在では、ユーザーが何度もログインする必要がないため、シームレスで安全、そしてはるかにエレガントなアクセスになりました」
外部と接触する範囲を縮小し、セキュリティを強化
Tham 氏は、ゼロトラストを可能にするだけでなく、RDC.AI のインターネットに面したプレゼンスを削減したいと考えていました。「当社は B2B 企業であり、クラウドからサービスを提供しているため、自社を露出する必要がありません」と Tham 氏は話します。「私の夢は、誰かが RDC.AI をスキャンしたときに、Akamai だけが見える状態にすることでした」
Akamai が RDC.AI プラットフォームを保護しているため、このビジョンは現実のものになりました。「Akamai が当社の前で防御していることで、攻撃者には考える時間が生じます。また、攻撃者が何かを試みた場合でも、Akamai が攻撃を阻止し、Akamai と当社と連携してスケーリングできることを知っています」 Tham 氏は説明します。
侵入テスト担当者も次のように述べています。「『Akamai をオフにしてもらえませんか？邪魔なので。』もしこのような不満が寄せられたら、それはセキュリティ上の褒め言葉です」と Tham 氏は続けます。
コントロールを強化し、監査担当者を満足させる
RDC.AI は、Akamai Secure Internet Access Enterprise を使用して Rapid7 のエンドポイントおよび電子メール保護ツールを補完し、「Always-on」のオフィス環境で Web プロキシとマルウェアの防御を提供しています。Akamai の堅牢なセキュリティ機能により、監査上の課題を簡単に解消できます。「当社にはデータセンターがありません。完全にクラウドネイティブです。監査担当者はたいてい Web プロキシを想定しているため、当社が導入した制御を説明するのに役立つのが Secure Internet Access Enterprise です」と Tham 氏は述べています。
また、Akamai は、RDC AI の顧客が期待するような、信用できるイメージを与えてくれます。「大手銀行が信頼しているのと同じセキュリティツールを使用することで、当社は顧客に安心感を与えることができます。これ以上分かりやすい説明はないでしょう。Akamai を使用していると銀行が聞くと、彼らは質問を止めます」と Tham 氏は述べています。
規制要件がないにもかかわらず、RDC.AI は SOC 1、SOC 2、および ISO 27001 認証を自発的に維持しています。「当社には 65 人しか従業員がいませんが、その人数以上の成果を上げています」と同氏は説明します。「Akamai は、当社が抱える顧客である銀行が期待する制御をミラーリングするのに役立ちます。それに、これは信頼関係の構築に最適な方法でもあります」
手頃な価格で大胆に拡張
Tham 氏のチームは、Akamai TrafficPeak のテストを開始し、使用パターンを可視化し、イグレス（入方向の通信）／エグレス（出方向の通信）のトラフィックを最適化しました。「このトラフィックで、実際にコストが積み重なるのです」と Tham 氏は話します。「TrafficPeak は、当社のエンジニアリングチームがトラフィックの使用傾向を特定し、潜在的な問題を特定するのに役立っています」
Akamai が提供する価値の要約をお願いしたところ、Tham 氏は次のように述べました。「顧客に関する機微な情報や重大なビジネス上の意思決定に対応する、急成長する AI 企業にとって、Akamai は、拡張に必要となる堅牢なセキュリティを提供してくれる存在です。これは、常に監視されているような緊張感にさらされることなく、ビジネスの成長につながる業務に集中できるということです」
また、Tham 氏は、他のスタートアップ企業や急成長する企業に向けて、Akamai を検討することを勧めています。「成長過程にある企業は AWS ソリューションから始めることが多いのですが、コストが非常に高くなります。さらに、Akamai は高級なソリューションであると考えているのかもしれませんが、実際に利用すれば、手頃に拡張できる手段であることがわかるはずです」と同氏は結論付けています。
RDC.AI について
RDC.AI は、銀行が顧客に関するより深い知見を獲得し、クレジットスコアリングノパフォーマンスを向上させ、より強力なポートフォリオを構築することを支援しています。複雑なデータを実用的なインテリジェンスに変換することで、融資機関が明瞭な業務を行い、自信を持って意思決定を行い、効率的かつ大規模に結果を提供することを実現します。
当社の単一プラットフォームソリューションは、説明可能な AI を基盤として構築されているため、銀行は従来のシステムを超えて、スピード、透明性、イノベーションの新たな時代に進むことができます。発信元から監視まで、RDC.AI は融資ライフサイクルのあらゆる部分に、一貫性、インテリジェンス、および信頼をもたらします。知っていることが多ければ、より多くのことを実現できるうえ、さらに成長することができるからです。詳細については www.rdc.ai をご覧ください。
Akamai について
Akamai はオンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、そして世界中の運用チームが、あらゆるところで企業のデータとアプリケーションを多層防御で守ります。Akamai のフルスタック・クラウドコンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散されたプラットフォーム上で、パフォーマンスと手頃な価格を両立します。安心してビジネスを展開できる業界トップクラスの信頼性、スケール、専門知識の提供により、Akamai は、あらゆる業界のグローバル企業から信頼を獲得しています。詳細については、akamai.com および akamai.com/blog をご覧いただくか、X と LinkedIn で Akamai Technologies をフォローしてください。