RDC.AI は、スタートアップから始めてスケールアップまで成熟してきたため、複雑さの増大や顧客の期待に応えるためにセキュリティモデルを進化させる必要がありました。同社は当初、AWS を活用して各顧客の環境の仮想プライベートクラウドを管理していました。しかし、ビジネスが成長するにつれて、コスト効率と運用のシンプルさを維持しつつ安全な拡張を行うための要件を満たすことが難しくなっていきました。特に、シングルテナント環境の運用や高度なセキュリティ設定の操作への需要が前提になっていると、これが顕著になります。

同時に、RDC.AI が成長したことにより、顧客と従業員に内部リソースへのアクセスを提供するために使用されていた従来の VPN ではその需要に対応しきれなくなりました。VPN インフラを維持することで、運用上のオーバーヘッドと複雑さが増大したのです。「自社のアクセスソリューション運営を止めるべき時が来たのです」と Tham 氏は述べています。

「さらに、成長するにしたがい、転換点にも達しました。コスト曲線が垂直になることなく拡張できるソリューションが必要でした」と、同氏は続けます。