Standard Support

글로벌 기반의 Akamai 기술 지원 팀이 제공하는 24시간 연중무휴 기술 지원
고객 중심으로 체계화된 Akamai의 Standard Support를 통해 언제든지 풍부한 지식을 갖춘 컨설턴트를 활용할 수 있습니다. 당사의 컨설턴트들은 첨단 지원 기술을 활용해 귀사의 기술적 요구를 빠르고 효율적으로 해결합니다.
추가 자료
Akamai Professional Service로 DevOps의 준비도 강화
신뢰할 수 있는 전문가의 지도 하에 Akamai DevOps 도입을 가속하십시오.
10For10 점검
Akamai 컨설팅 전문가들의 도움을 통해 중요한 웹페이지의 주요 성능 지표 개선을 보장하십시오.
Akamai 웹 성능 향상 솔루션
장소나 사용 장치에 상관없이 웹사이트 속도를 향상시킴으로써 매출을 늘리고 글로벌 비즈니스를 수행할 수 있습니다.
Akamai 미디어 전송 솔루션
워크플로를 간소화하고 최고 품질의 미디어를 경제적인 가격에 대량으로 전송합니다.
Akamai 클라우드 보안 솔루션
웹사이트와 데이터센터를 보호해 다운타임과 데이터 도난의 리스크 감소
Akamai 고객 사례
온라인 비즈니스의 판도를 바꾸는 고객
클라우드 컴퓨팅 용어 사전 참조
DDoS는 무슨 뜻일까요? CDN은 무엇의 약자일까요? 자세한 내용은 용어집을 참조하십시오
장점
Akamai 제품에 대해 24시간 연중무휴 기술 지원
Akamai Control Center, 전화 및 이메일을 통해 Akamai 지원에 액세스