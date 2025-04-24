遍布全球的 Akamai 客户服务团队提供全天候技术支持
我们的 Standard Support 以客户为中心，确保您随时可以获得专业支持顾问的帮助。我们的顾问利用先进的支持技术，快速有效地满足您的支持需求。
其他资源
利用 Akamai 专业服务做好 Devops 准备
通过可靠、专业的指导，加快您的 Akamai DevOps 采用
10For10 评估
通过与我们的专家顾问合作 实现对大多数关键网页关键性能指标的实现有保障的改进
Akamai 网络性能解决方案
加快网站收入增长并在全球任何位置、任何设备上开展业务
Akamai Media Delivery Solutions
简化工作流并以经济实惠的方式大规模交付最高质量的媒体
Akamai 云安全解决方案
保护网站和数据中心，从而降低停机和数据失窃的风险
Akamai 客户案例
我们的客户正在改变网络游戏
访问我们的云计算词汇库
什么是 DDoS？什么是 CDN？访问我们的词汇库以了解更多信息
优势
提供全天候 Akamai 产品技术支持
通过 Akamai Control Center、电话和电子邮件联系 Akamai 支持部门