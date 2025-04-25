世界中に配置された Akamai テクニカル・サポート・チームにより、24 時間体制でテクニカルサポートを提供
Standard Support はお客様を一番に考えて策定されており、豊富な知識を備えたコンサルタントに常時お問い合わせいただけます。コンサルタントは最新のサポート技術を活用して、お客様のサポートニーズにすばやく効率的に対処します。
その他のリソース
Akamai Professional Services による DevOps への対応
信頼性の高いエキスパートガイダンスで Akamai DevOps の導入を促進
10For10 Assessment
コンサルティングのエキスパートの支援を得て、最も重要なウェブページの KPI を確実に向上
Akamai ウェブ・パフォーマンス・ソリューション
ウェブサイトの高速化による収益機会の拡大とビジネスの世界展開 - どこにいても、どんなデバイスでもアクセス可能に
Akamai メディア・デリバリー・ソリューション
ワークフローを単純化し、最高品質のメディアを低価格かつフルスケールで提供
Akamai クラウド・セキュリティ・ソリューション
ウェブサイトとデータセンターのセキュリティを強化してダウンタイムとデータ窃盗のリスクを低減
Akamai のお客様事例
お客様がオンラインゲームを変える
クラウドコンピューティングの用語集にアクセス
DDoS とは？CDN とは？詳しくは用語集を参照してください。
特長
24 時間体制で Akamai 製品のテクニカルサポートを提供
Akamai Control Center、電話、および E メールで Akamai のサポートにアクセス