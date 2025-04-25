X
Dark background with blue code overlay

Standard Support

世界中に配置された Akamai テクニカル・サポート・チームにより、24 時間体制でテクニカルサポートを提供

Standard Support はお客様を一番に考えて策定されており、豊富な知識を備えたコンサルタントに常時お問い合わせいただけます。コンサルタントは最新のサポート技術を活用して、お客様のサポートニーズにすばやく効率的に対処します。

Standard Support の製品概要

特長

  • 24 時間体制で Akamai 製品のテクニカルサポートを提供

  • Akamai Control Center、電話、および E メールで Akamai のサポートにアクセス