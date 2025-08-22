Suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, fornecido por uma equipe de suporte técnico globalmente distribuída da Akamai
Desenvolvido para manter o foco no cliente, nosso Standard Support garante a você acesso constante a consultores de suporte especializados. Aproveitando as mais avançadas tecnologias de suporte, nossos consultores gerenciam as necessidades de Suporte de maneira rápida e eficiente.
Recursos adicionais
Prontidão de DevOps com Akamai Professional Services
Acelere sua adoção do Akamai DevOps com orientação confiável e especializada
Avaliação 10For10
Obtenha melhoria garantida das principais métricas de desempenho para as páginas da Web mais críticas, interagindo com nossos especialistas em consultoria
Soluções de Desempenho na Web da Akamai (Akamai Web Performance Solutions)
Acelere websites para ampliar a receita e realizar os negócios globalmente em qualquer dispositivo, em qualquer lugar
Soluções de Entrega de Mídia da Akamai
Simplificam o fluxo de trabalho e oferecem a mídia de mais alta qualidade, acessível e escalonável
Soluções de Segurança em Nuvem da Akamai
Protege websites e data centers para reduzir o risco de tempo de inatividade e roubo de dados
Histórias de clientes Akamai
Nossos clientes estão mudando o jogo on-line
Conheça nosso Glossário de computação na nuvem
O que é DDoS? O que é uma CDN? Conheça nosso glossário para saber mais
Benefícios
Suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana para produtos da Akamai
Acesse o suporte da Akamai por meio do Akamai Control Center ou por telefone e e-mail