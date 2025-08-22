X
Dark background with blue code overlay

Standard Support

Suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, fornecido por uma equipe de suporte técnico globalmente distribuída da Akamai

Desenvolvido para manter o foco no cliente, nosso Standard Support garante a você acesso constante a consultores de suporte especializados. Aproveitando as mais avançadas tecnologias de suporte, nossos consultores gerenciam as necessidades de Suporte de maneira rápida e eficiente.

Resumo do produto Standard Support

Benefícios

  • Suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana para produtos da Akamai

  • Acesse o suporte da Akamai por meio do Akamai Control Center ou por telefone e e-mail